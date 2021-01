Az emberre nem, a szabadon hagyott háziállatokra viszont veszélyesek a farkasok

Falkában vadásznak. Az emberre nem jelentenek veszélyt, a háziállatokra annál inkább. Képünk illusztráció • Fotó: Wolflife.eu

Farkasokra figyelmeztető üzenetet tett közzé Facebook közösségi oldalán a Hargita megyei hegyimentő szolgálat vezetője, Fekete Örs, aki múlt év végén látott több példányt a Delne és Szépvíz közötti vásárúton. Mint megkeresésünkre kifejtette, nem ez volt az első felbukkanásuk a környéken, ám a mostani észlelés után felvette a kapcsolatot a környező gazdákkal, és mint kiderült, egyiküknél nemrég már egy juhot is elpusztítottak. Ezért Fekete Örs szerint

vigyázni kell a háziállatokra, akár villanypásztorral is, mert minden szabadon hagyott állatot elpusztíthatnak.

Gyalogosan azonban nem veszélyes közlekedni, mivel a farkasok nem támadnak emberre.

Hadnagy Lehel, a Szilos Vadásztársaság vezetője is megerősítette, hogy a farkasok nem jelentenek veszélyt az emberre, az állatokra viszont szerinte is érdemes fokozottan odafigyelni. Mint mondta, biztos, hogy Szépvíz környékén vannak farkasok, de ez elmondható a teljes Csíki-medencéről, sőt, a megye egészéről is. Ennek oka, hogy a farkasoknak hatalmas mozgásterük van, egy-egy falka egyszerre négy-öt vadászterületet is használhat, egy éjszaka alatt 40 kilométert is megtehetnek, ezért változó, hogy mikor hol bukkannak fel. Érdemes tudni, hogy noha a vadállatokra is veszélyt jelentenek, a háziállatokat is elpusztítják, ha van rá lehetőségük. Óvatos állatok, falkákban vadásznak, de

a medvével ellentétben nem jellemző rájuk, hogy többször visszatérnek oda, ahol egyszer már élelemhez jutottak.

Ez az oka annak is, hogy a minisztérium sem igen ad kilövési engedélyt farkasokra, hiszen szinte lehetetlen beazonosítani azt az egyedet, amelyik a kárt okozta.

Egyik nap megölnek egy juhot egy helyszínen, másnap már 40 kilométerrel odébb vannak. Az emberre viszont egyáltalán nem veszélyesek, mivel nagyon visszahúzódó, félénk állatok. Ha megjelenik az ember, azonnal menekülnek, sokkal óvatosabbak, mint a medvék. Így inkább az állatokra kell vigyázni, ajánlott bezárni őket, és a kutyák is veszélyeztetettek, ezért nem ajánlott védtelenül megkötve tartani őket éjszakánként, inkább kennelbe zárva érdemes

– hangsúlyozta Hadnagy Lehel.