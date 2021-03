Az emberi konfliktusokat helyezi középpontba a Tomcsa Sándor Színház új darabja

Bemutatóra készül a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház: a Vihar című darab olyan emberi konfliktusokat dolgoz fel, amelyek ma nagyon aktuálisak. A produkciót szombaton és vasárnap is játsszák.

Dálnoky Réka, Botos Bálint és Nagy Pál. Reményeik szerint áprilisban is többször játszhatják az új produkciót • Fotó: Erdély Bálint Előd

Nem volt kihívásoktól mentes a próbafolyamat, hisz Botos Bálint rendezővel még a tavalyi MAFESZT-ten született meg az együttműködés ötlete, a terv végül átalakult: az eredetileg betervezett novellagyűjtemény helyett A. Ny. Osztrovszkij Vihar című műve darabját vitte színre a társulat. Fontos pillanat ez a Tomcsa Sándor Színház társulatának életében, hisz egy év után ez lesz az első, felnőtteknek szánt nagyszínpadi előadás, amelyet be tudnak mutatni, jegyezte meg Nagy Pál színházigazgató.

Osztrovszkij talán legismertebb műve mintegy adta magát, hiszen mindamellett, hogy örök emberi témákat dolgoz fel, elsősorban az otthonába bezárt ember életéről beszél, arról, hogy az összezártság, a generációk együttélése milyen feszültséget generálhat a családban, fejtette ki a meghívott rendező.

A produkció azt feszegeti, hogy hol van a magánélet határa, a szülői túlzás milyen konfliktusokat generál

– sorolta Botos Bálint megjegyezve: a 19. századi orosz kisváros története ilyen szempontból ma is nagyon aktuális.

A produkció izgalmas látványvilággal is kecsegtet, árulta el Dálnoky Réka, a székelyudvarhelyi színház művészeti vezetője: a díszletet és a jelmezeket Bajkó Blanka Alíz tervezte, a koreográfiát pedig Bordás Attila állította össze.

A Vihar bemutatója március 27-én, szombaton este hétkor lesz, másnap, vasárnap ugyanebben az órában ismét játsszák a darabot.

Mindkét esetben csak félházzal zajlik majd az előadás, szabad helyek azonban még vannak, tudtuk meg az intézmény vezetőségétől. A jövőbeli előadások időpontja attól függ, hogyan alakul a járványhelyzet a városban, a terv szerint azonban áprilisban többször is színre viszik majd a darabot. Egyébként a Vihar című előadáshoz is készült interaktív műsorfüzet: a Margóban ezúttal is számos, a darabhoz és az előadáshoz kötődő érdekes információhoz lehet majd jutni.