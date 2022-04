Az ember legnagyobb projektje saját maga – „Koszika” a Nézőpontban

Énekes, dalszövegíró, frontember, a Koszika & The HotShots zenekar mindenese. Hívták a „legkékebb szemű” erdélyi énekesnőnek is, de sokkal inkább ismert egyedi, könnyen felismerhető hangjáról, na meg életvidám, folyamatosan pörgő stílusáról. A Nézőpont vendége Koszorus Krisztina „Koszika”.

Hirdetés

Alighogy lejárt A Dal című műsorbeli szereplésük Magyarországon, Koszikát és csapatát máris koncertek és fellépések sora várta Erdélyben és külföldön. Hamarosan startol a nyári fesztiválszezon, ahol idén is nélkülözhetetlen fellépő a Koszika and the Hotshots.

Hirdetés

A zenész családban született Koszorus Krisztina az élő fellépések rabja, de