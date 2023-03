Az eMAG-nál bármikor többszázezer Szuper Ár címkével ellátott termék található

Az eMAG-ról



Az eMAG 2001-ben alapított román bejegyzésű cég, a román online kereskedelmi piac úttörője, 2022-ben a legértékesebb román márka lett és az első online kereskedelmi vállalat, amely első helyet foglal el a Brand Finance rangsorolási listán. Több mint 20 éve a cég folyamatosan befektet olyan Romániában kifejlesztett technológiákon alapuló digitális szolgáltatásokba, amelyek segítségével az ügyfelek időt és pénzt takarítanak meg, és létrehozott egy regionális ökoszisztémát, sikeresen exportálva a helyi modellt Bulgáriába és Magyarországra. Saját kínálata és a Marketplace partnerei révén egyre bővülő termékválasztékkal az eMAG az a hely, ahol bárki bármit, bárhonnan kereshet és megrendelhet. Emellett az ügyfelek élvezhetik az olyan kiemelt szolgáltatásokat, mint a Genius, vagy az ingyenes szállítási és egyéb előnyöket kínáló előfizetést, vagy a fizetési átütemezési szolgáltatásokat, mint például a Buy now, pay later (Vásároljon most, fizessen később) vagy a Slice it (Szeletelés). További információk az eMAG-ról: about.emag.ro