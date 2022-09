Az elszálló árak miatt hitelfelvételre készülhet Csíkszereda

Ugyanakkor egyre hangsúlyosabban napirendre kerül a hitelfelvétel kérdése is, amely az elöljáró szerint Csíkszereda esetében is elkerülhetetlen azért, hogy hosszabb távra tudjanak tervezni.

– indokolta Bors Béla. Hozzátette, a folyamatban levő fejlesztéseket be kell fejezni, ugyanakkor újakra kell készülni, mert most van a pályázási időszak, és a lehetőségeket ki kell használni. „Nem állhatunk be egy túlélő, önfenntartó üzemmódba, mert még azt sem fogjuk bírni” – figyelmeztetett. A várható hitel összegéről egyelőre még nem esett szó, de a helyzetet és az árakat figyelembe véve jelentős összegre, több mint 50 millió lejes hitelkeretre is szükség lehet.