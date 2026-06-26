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Az elnök egyeztetésre hívta a Cotroceni-palotába a pártvezetőket

• Fotó: Presidency

Fotó: Presidency

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Nicușor Dan államfő a Szociáldemokrata Párt (PSD), a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR), az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának vezetőivel készül egyeztetni pénteken a Cotroceni-palotában.

Székelyhon

2026. június 26., 14:292026. június 26., 14:29

2026. június 26., 14:402026. június 26., 14:40

Az államfő 18 órától fogadja Sorin Grindeanu PSD-elnököt, Ilie Bolojan PNL-elnököt, Dominic Fritz USR-elnököt, Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt, valamint a nemzeti kisebbségek parlamenti frakciójának vezetőjét, Varujan Pambucciant.

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A Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és az RMDSZ Siegfried Mureșan európai parlamenti képviselőt javasolja miniszterelnök-jelöltnek.

Az elnök kedden tárgyalásokat folytatott a parlamenti pártok delegációival egy új miniszterelnök-jelölt nevesítése érdekében.

Csütörtökön Lengyelországban azt nyilatkozta, hogy a cotroceni-i konzultációk után elhangzott politikai nyilatkozatok alapján nyitottságot érzékelt legalább egy kormányalakítási megoldásra, és várja a javaslatot a parlamenti többségre.

Nicușor Dan államfő hétfőre összehívta a Legfelsőbb Védelmi Tanácsot is

Nicușor Dan államfő hétfő 15 órára összehívta a Legfelsőbb Védelmi Tanácsot (CSAT) a Cotroceni-palotába – közölte az elnöki hivatal.

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A testület ülésén áttekintik Románia célkitűzéseit a NATO ankarai csúcstalálkozójára, valamint jóváhagyják a 2027-es külföldi missziókban és hadműveletekben részt vevő román katonai erők és haditechnikai eszközök listáját.

A CSAT azt is vizsgálja, hogy milyen következményekkel járhat a légi navigációs szolgáltatások folytonosságára és a légtér biztonságára, ha felfüggesztik a Román Légiforgalmi Szolgálat (ROMATSA) engedélyét.

Az elnöki hivatal közleménye szerint az ülésen más időszerű nemzetbiztonsági kérdéseket is megvitatnak.

Belföld
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