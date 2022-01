Az elképzelések szintjén maradt a felcsíki ipari park létrehozása  

A tervezett ipari park helyszíne. Még várni kell a létrehozásra • Forrás: Google Maps

Két éve már, hogy megállapodtak Madéfalva, Csíkcsicsó, Csíkszereda, valamint Hargita Megye Tanácsának elöljárói egy együttműködésben létrehozandó ipari parkról, amelyhez a területet a madéfalvi közbirtokosság biztosítaná. Közel tíz hektáros területről van szó, amely Madéfalva, Csíkcsicsó, Szépvíz és Csíkrákos közigazgatási határaihoz közel helyezkedik el, és jelenleg egy közel 3 kilométeres hosszúságú földúton közelíthető meg, ez utóbbi az E578-as útból ágazik el a Csicsóhoz közeli vasúti aluljáró közelében.

HIRDETÉS

Az elképzelés arról szólt, hogy ezt az utat korszerűsítenék, és a csicsói önkormányzat az Országos Beruházási Társaságtól (CNI) igényelt 700 000 euró értékű támogatást korábban erre a célra, de ezt nem kapták meg.

Ugyanakkor Madéfalva önkormányzatának az volt a feladata, hogy az ipari park területére elkészíti az övezeti rendezési tervet (PUZ) a megyei önkormányzat támogatásával.

Időszerűvé vált

A két község polgármesterétől érdeklődve egyértelművé vált, hogy az ipari park létrehozása eddig nem volt prioritás. Péter Lukács csicsói községvezető szerint

az elmúlt évben a hivatalnak kapacitása sem volt ezzel a projekttel érdemben foglalkozni, más jellegű beruházások, illetve a mezei utak felújításához szükséges pályázatok foglalták le őket.

Azt viszont megerősítette, hogy az említett bekötőút korszerűsítése érdekében az országos helyreállítási terv (PNRR) keretében, vagy más európai uniós pályázati kiíráson igyekeznek támogatást szerezni.

Szentes Csaba madéfalvi polgármestertől megtudtuk, az övezeti rendezési terv még nem készült el, előbb néhány területcserét kell végezni, mert

a szükséges 10 hektár nem egy tömbben van, utána lehet a PUZ-t elkészíteni, ez a következő időszak feladata.

Mindkét elöljáró viszont egyetértett abban, hogy az ipari park projektje most azzal vált időszerűvé, hogy aláírták a szaktárca és Csíkszereda között a várost elkerülő út építésének előkészítéséről szóló megállapodást. Az említett útszakasz ugyanis a két községet is elkerüli, ráadásul éppen a tervezett ipari park területe mellett halad majd el, kitűnő megközelítést biztosítva a majdani létesítmény számára, amelynek elérhető közelségében van a víz-, gáz- és villanyhálózat is. Ezért most az ipari létrehozásának előkészítése napirendre kerül – ígérték.