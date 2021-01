Az életmód- és étrendváltás időszaka a január

Ha az év végi ünnepi időszak a pihenésről – és az esetenkénti túlzott táplálkozásról – szól, akkor az év eleje a változásoktól, az újévi fogadalmaktól hangos. Januárban sokan döntik el, hogy többet mozognak, lefogynak, lemondanak a cigarettáról, vagy egyszerűen csak egészségesebben fognak élni. A dietetikus és a testépítő is szorgalmazza ezeket, néhány jó tanács kíséretében.

Csíkszeredai fitneszteremben. Ne büntetésként fogjuk fel az ünnepek utáni mozgást • Fotó: Veres Nándor

„Székelyföldön az ünnep az ünnep. Ezalatt azt értem, hogy mindenki otthon elkészíti a számára tetszetős ételeket: töltött káposztát, süteményeket. Emellett az alkohol is többször kerül az asztalra, mint az év többi napján. Mindez megterheli a májunkat, epénket, gyomrunkat, lustábbnak és fáradtabbnak érezhetjük magunkat, plusz pár kiló is feljöhet ránk” – vázolta kezdésként Székely Dorottya dietetikus a sok háztartásban megszokott decemberi „időtöltést”. A táplálkozási szakértő szerint ez hosszútávon nagyon megterhelő a szervezet számára, és számos betegség is kialakulhat, ha nem szabunk határt, nem figyelünk oda, és nem gyakorolunk mértékletességet.

Lemondások

A dietetikus tapasztalata szerint már az újévi fogadalmak között is sokszor szerepel az „idén lefogyok” típusú kijelentés. „Ilyenkor nagyon sok ember vált étrendet, életmódot, kezd tisztítókúrába, vagy vásárolja meg a konditermi bérletét” – sorolta. Első lépésként kiemelte, ahhoz, hogy a testünk fel tudjon lélegezni, tisztítanunk kell, ehhez elengedetlen a tiszta víz, a kiegyensúlyozott táplálkozás és a mozgás is.

De nem ajánlom, hogy azonnal radikális fordulatot vegyen az életünk. Elég kezdetben a kenyéradagot csökkenteni, a zsírosabb húsokat soványabbra cserélni, és például minden nap zöldséget is enni a főétkezésekhez. A vacsora ne legyen este nyolc óra után, nassolásra pedig válasszunk inkább gyümölcsöt, magokat, joghurtot

– jelezte. Ugyanakkor aláhúzta, a folyadékfogyasztásnál a napi két liter víz csodákra képes, hisz a víz tisztítja a testünket meg a méreganyagoktól, hidratál és a tapasztalatok azt mutatják, hogy a fogyásban is nagyon sokat segít.

Lépésenként

A dietetikus szerint a fogyás és az életmódváltás nem ördögtől való. Ő úgy állítja össze az étrendet, hogy az emberek – kisebb változtatásokkal és új ételek bevezetésével – azt egyék, amit szeretnek. „Fontosnak tartom, hogy naponta legyen meg a három főétkezés. Amikor eszünk, üljünk le az asztalhoz, rakjuk ki az adagunkat és abban a pillanatban csak az étellel foglalkozzunk. Sokszor az ember az egész napját végig nassolja és este úgy érzi, hogy nem evett semmit, majd egy jó nagyot vacsorázik és ez egy biztos út az elhízáshoz” – mutatott rá. Kifejtette, ő nem a drasztikus váltás híve.

Az a normális, ha fogyni szeretnénk, hogy heti egy kilónál többet ne fogyjunk. Ez azért is nagyon fontos, mert a gyors fogyás megzavarhatja a hormonháztartásunkat, lassul a metabolizmusunk, veszíthetünk az izmainkból, ami komoly egészségügyi problémákat okoz

– világított rá. Hozzátette, ahhoz, hogy egy régi szokásunk helyére új kerüljön, muszáj időt és energiát fektessünk bele. Ezért semmiképp nem ajánlja a kéthetes villámdiétákat.

Fokozatosságra int

„A fitnesztermekben az év eleji két hónap a csúcsszezon. Ilyenkor azok az emberek indulnak el felénk, akik nem a mozgást szeretik, hanem felismerik, hogy mozdítani szeretnének valamit a saját egészségük érdekében” – ezt már Nagy Hunor testépítő világbajnoktól tudtuk meg. A személyi edző szerint az emberek többségének a szándéka kimerül a fogyni akarásban, hiszen amint elérik a megálmodott súlyt, azonnal visszatérnek korábbi életvitelükhöz.

Kevesen iktatják be a mozgást úgy az életükbe, hogy hosszú távon, akár egész életükben így szeretnének tovább élni. Pedig az emberi szervezet mozgásra lett kitalálva

– fogalmazott.

Szerinte két nagyobb hibába is bele lehet esni: a hosszú ideig túl kevés, illetve a rövid időn belül túl sok mozgás. „Fokozatosan kell elkezdeni edzeni, hozzá kell szoktatni a szervezetünket a terheléshez. Az, hogy egyszerre túl sok új szokást építünk be az életünkbe, nem feltétlenül fog segíteni, sőt” – emelte ki. Ő ezért első hónapban csak az edzés bevezetését szorgalmazza étrendváltoztatás nélkül. „A modern életmód a mozgás legnagyobb ellensége: széken dolgozunk, autóban ülünk, kényelmi funkciókat keresünk. Az az életszerű, hogy az ember mozogjon. Az ünnepek utáni mozgást ezért ne fogjuk fel büntetésként” – összegezte a szakember.