Az egyetemeken sem a megszokott módon kezdődik a tanév

A hibrid oktatási modell – online és személyes jelenlét váltakozása – mellett teszi le a voksát a hamarosan kezdődő egyetemi tanévtől a Sapientia EMTE és a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetem is. A felsőoktatási intézményeknél nagyon csekély esélyt látnak arra, hogy a közeljövőben visszatérjenek a hagyományos oktatási formához.

Hosszútávra terveznek az egyetemek a hibrid oktatással. A változás a járványhelyzet függvénye • Fotó: Veres Nándor

Hibrid oktatási rendszert alkalmaznak a Sapientia – Erdélyi Tudományegyetem (EMTE) karain az esetükben szeptember 14-én kezdődő tanévtől. Mara Gyöngyvér, a felsőoktatási intézmény rektorhelyettese érdeklődésünkre felvázolta az elképzelésüket, amely szerint

a 14 hetet felölelő első félévből egy hallgató az órák 25 százalékán vesz részt a hagyományos tantermi oktatás keretein belül, amely négy hetet jelent, az órákat pedig tömbösítve tartják.

A fennmaradó órák 75 százaléka pedig továbbra is online módon zajlik az említett 14 hét alatt.

„Az elmúlt félév tapasztalatai alapján az egyetem vezetőtanácsa úgy érezte, nem szeretné a teljes oktatási folyamatot online tartani, ugyanis a fizikai jelenlétet megkövetelő tanulmányi programok részeként a hallgatók számos készséggel gazdagodhatnak. E kompetenciák átadása pedig sérülhet, amennyiben csak online történik az oktatás. Az egyetem járványügyi testületének javaslatára döntöttünk úgy, hogy ötvözzük hagyományos és az online formában történő oktatást” – magyarázta a rektorhelyettes.

Mint mondta, amennyiben pozitív irányba változna a járványügyi helyzet a tanév kezdetéig, az természetesen a tantermi oktatás javára billentené a mérleget, viszont a jelenlegi helyzet tükrében úgy látja, erre nem sok esély mutatkozik, ezért úgy számolnak, hogy a teljes 14 hetes első félévet az előbb bemutatott módszer szerint vezénylik le.

Az egy hónap alatt, amíg a hallgatók részt vehetnek a hagyományos formában zajló oktatáson, kötelező lesz a maszkviselés az órákon, valamint a lázmérés, illetve a kézfertőtlenítő használata. Mara Gyöngyvér szót ejtett az egyetemi bentlakás helyeinek eloszlásáról is. Csíkszeredában úgy képzelik el, hogy

egy bentlakási szobában egy hallgató lakhat azon időszak alatt, amíg részt vesz a fizikai jelenlétet is megkövetelő képzéseken.

A hallgatók tantermi oktatásának feloszlásán jelenleg is dolgozik a felsőoktatási intézmény, ezt a tanév kezdete előtt közlik az egyetemistákkal.

Több forgatókönyvvel számolnak

Hasonló megoldást alkalmaznánk a kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) is. Markó Bálint, a nagy múltú felsőoktatási intézmény rektorhelyettese úgy fogalmazott, a BBTE több forgatókönyvvel számol az októberben kezdődő tanévre, így a fizikai jelenlétet megkövetelő oktatási formával, illetve a képzések teljes online térben történő változatával is. Viszont ezekre nem sok esélyt látnak, így valószínűleg ők is a hibrid oktatási rendszer mellett teszik le a voksukat.

Előreláthatóan csak a gólyák és a végzős egyetemi hallgatók egy része térne vissza Kolozsvárra, tehát csak az ő esetükben zajlana hagyományos formában az oktatás, a többi évfolyam pedig online formában venne részt az órákon. A gólyáknak és végzősöknek is csupán a szemináriumokon és a laborgyakorlatokon kellene személyesen megjelenniük, az előadások esetükben is online történnének.

Egyelőre ez még terv, a tényleges döntés a tanév kezdete előtt születik meg a felsőoktatási intézmény részéről, viszont nagyon kevés arra az esély, hogy visszatérjünk a hagyományos oktatási formához

– szögezte le Markó Bálint.