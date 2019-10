Az Egyesült Államokban is bizonyíthatják rátermettségüket a Maros megyei tűzoltók

Jól szerepeltek a Maros megyei tűzoltók a különböző bajnokságokon • Fotó: Haáz Vince

A Maros megyei tűzoltók eddig öt nemzetközi és nyolc hazai bajnokságon vettek részt. Ami a bajnokságokat illeti, nagy különbségek vannak az országos és s nemzetközi versenyek között, mert míg előbbi három versenyszámból áll, az utóbbin kettőből kell összemérniük a tudásukat. A szabályok is különböznek, ahogy a színvonal is eltérő. Még a felkészülés szempontjából is más egy nyugati életmentőnek a helyzete, mint egy hazainak – mondta Miheșan Claudiu a Maros megyei tűzoltóság csapatának kapitánya.

Nemcsak a verseny szempontjából jók ezek a bajnokságok, hanem azért is, mert sokat lehet azokon tanulni

– mondta Pop Alin, a versenyző csapat egyik tagja. Megismerkedhetnek olyan mentőeszközökkel, amelyek még hiányzanak az itthoni csapatok birtokából, valamint megfigyelhetik, hogy mások, hogyan tervezik meg és végzik a mentést egy-egy nagyobb, összetettebb balesetnél.

HIRDETÉS

A sajtótájékoztatón bemutatkozott a tűzoltóság új szóvivője, Dan Petru Daniel is, aki arról beszélt többek között, hogy miért fontosak a Ro-Alert applikáción szétküldött riasztások. „Lehet, hogy vannak, akiket ez zavar, de fontosnak tartjuk a lakosság tájékoztatását, ha bármilyen veszély fenyegeti őket. Ahogy legutóbb is, amikor medve járt Marosvásárhely egyik forgalmas utcájában” – mondta.