Az ég kék, a fű zöld, s Vásárhelyen még mindig nincs állandó szemételszállító

Harmadik nekifutásra sem sikerült megfelelő hulladékgazdálkodási vállalatot találni Maros megyében a 2-es övezethez tartozó települések, többek között Marosvásárhely számára. Előreláthatóan a negyedik közbeszerzés során más megyékből is kér ajánlatot az Ecolect. Addig is egyedi megrendelés alapján szállítják el a háztartási hulladékot az érintett településekről.

Az egyik cég olyan garancialevelet mutatott be, amelyet egy külföldi pénzintézmény állított ki, ám az nem szerepel a Román Nemzeti Bank által elfogadott, garancialevelek kiadására jogosult intézmények között.

Mint kiderült, két cég ajánlatát értékelték ki, és múlt pénteken újabb iratokat kértek be. Kedden azonban, amikor a cégek által behozott iratokat elemezték, kiderült, hogy egyik cég sem teljesíti a törvény által előírt és a helyi önkormányzatok által megszavazott követelményeket.

A következő lépés az lesz, hogy az Ecolect negyedik alkalommal is ajánlatot kér cégektől, előreláthatóan nemcsak Maros megyei, hanem más megyékben tevékenykedő szemétszállító cégektől is. Addig is az érintett települések a helyi önkormányzatok döntése alapján kérhetik az Ecolecttől, hogy egyszeri szerződéses megállapodást kössön cégekkel, amelyek így meghatározott szemétmennyiséget szállíthatnak el.

Hirdetés

Megkérdeztük, hogy az ilyen szerződések esetében a cégek kevesebb vagy több pénzt kérnek a szolgáltatásért. Tóth Andrea azt válaszolta, ugyanaz a kiindulási ár az egyszeri szerződés esetében is, mint a hosszú távra megkötött szerződésnél. Vagyis