Az „itthon maradás alapkövét” helyezték el Tusnádfürdőn

Kettős ünnepre gyűltek össze Tusnádfürdő római katolikus hívei és vendégeik vasárnap délután: ünnepi szentmisével mondtak hálát az elkészült új plébánia épületért, amelyet meg is áldottak, illetve elhelyezték a plébánia melletti területre tervezett Szent Anna Tanulmányi Ház alapkövét.

• Fotó: Gecse Noémi

Zsúfolásig megtelt ünneplőkkel a tusnádfürdői Kisboldogasszony plébániatemplom vasárnap fél egytől. Elsőként a helyi egyházközség gondnoka köszöntötte a jelenlévőket, majd hálát mondott a megvalósult munkáért ‒ a magyar kormány anyagi támogatásával elkészült új plébániáért ‒, illetve megköszönte a segítséget nyújtók közreműködését. Az ünnep alkalmából a szentmisét Tamás József püspök mutatta be.

Örömének is hangot adott, hogy támogathatták az új plébánia elkészültét, illetve hogy lehelyezhetik a tanulmányi ház alapkövét, amely a hitoktatás, a közösségi élet, a zarándoklatok központi helyszíne lesz. Tessely Zoltán, a tusnádfürdőiek terveinek kivitelezéséért közbenjáró magyar országgyűlési képviselő arra is kitért, hogy az ünnep alkalmával nemcsak épületek feljavításáról és megépítéséről van szó, hiszen azok mindenek előtt a közösségi életet hivatottak szolgálni, amelyek ugyanakkor „a magyarság rendíthetetlen védőbástyáiként üzenik majd a világnak az összetartozásunkat, nemzetünk és hitünk országhatárokat nem ismerő erejét”.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke olvasatában a vasárnapi esemény keretében a hit erejének győzedelmeskedését is ünnepelték. Beszéde végén kitért arra is, hogy azokban a helyzetekben, amikor a román kormány nem adja meg, amit meg kellene, akkor van akire számítani, vagyis a magyar kormányra. Tusnádfürdő testvérvárosának, Budapest 18. kerületének polgármestere, Ughy Attila szerint a Szent Istváni-út azt is jelenti, hogy „nemzetünknek több ezer éves jövendőt írtak, amit csak akkor leszünk képesek beváltani, ha hűek maradunk őseink tanításaihoz, fogadalmához és hitéhez, ha megbecsüljük a földet, családot nevelünk, ha templomot építünk és szentelünk”.