Az árok, amelyet nem mélyíteni, hanem tömni kell az árvíz megelőzéséhez

Megegyezett Máréfalva és Székelyudvarhely vezetősége, hogy a városi önkormányzat csökkenti annak a Cekend-tetői ároknak a mélységét, amely heves esőzésekkor árvízgondokat okoz a községben. Már el is kezdődtek a munkálatok a helyszínen.

Elkezdődött az árok betömése a vízhozam csökkentése érdekében • Fotó: Erdély Bálint Előd

Ez meg is történt, így hamarosan

megszületett a javaslat, hogy be kell tömni az árkot annyira, hogy csak hatvan centiméter mély maradjon

– tudtuk meg Kovács Imrétől. Ezáltal szerinte gyakorlatilag éppen az ő elképzelése valósul meg, hiszen a plusz vízmennyiség így más utakon fog távozni a Cekend-tetőről. Remélhetőleg így megszűnnek vagy legalábbis lényegesen csökkennek az árvízgondok a községben.

Miután mindkét fél írásban is elfogadta a megoldást, el is kezdődött a munka.

A helyszínen azt tapasztaltuk, hogy egy szakaszon már sikerült betömni az árkot, és máshol is kijelölték a megfelelő mélységet. Zörgő Noémi, Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatalának szóvivője is megerősítette lapunknak az egyezséget. Mint mondta, a városvezetés számára is fontos, hogy jól együtt tudjanak működni a környező vidéki önkormányzatokkal a problémák megoldása, illetve a közös fejlődés érdekében.

