Az állattartó gazdáknak okozták a legtöbb kárt a medvék

Medvelátogatás után. A legtöbb esetben állattartó gazdáknál garázdálkodtak a nagyvadak. Archív • Fotó: Barabás Ákos

Év eleje óta 140 vadkárról kapott bejelentést a megyei környezetvédelmi ügynökség, és ugyanennyi esetben kérték a gazdák a keletkezett károk hivatalos felmérését. Az intézmény adatai szerint

a vadkárok kisebb részét többnyire vaddisznók és szarvasok, a legtöbbet pedig – mintegy százat – medvék okozták, a nagyvadak mostanáig főként állattartó gazdáknál garázdálkodtak.

HIRDETÉS

„Szarvasmarhákat, juhokat, kecskéket, disznókat, kisebb háziállatokat pusztítottak el, és két-három esetben méhkaptárokat tettek tönkre” – tájékoztatott Domokos László József, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség igazgatója. Az intézményvezető azt is közölte, kukoricaföldeken és gyümölcsösökben keletkezett vadkárról idén még nem kaptak bejelentést. Utóbbinak vélhetően az lehet az oka, hogy a termény és a gyümölcsök még nem értek be.

Megoszlásukat tekintve Gyergyószék, illetve Udvarhelyszék egy részén volt a legtöbb medvék által okozott kár,

előbbi esetében Gyergyótölgyes és Bélbor környékéről jelentették a legtöbbet, Udvarhelyszéken pedig Székelykeresztúr környékéről.

A Kászonokban is volt egy pár, de nem jelentős, a Gyimesekben sem voltak jelentős károk. A Csíki medencében mérsékelt a károk száma

– fogalmazott Domokos László József. Arról nincs információjuk, hogy a gazdák milyen arányban jelentik be az elszenvedett károkat. „Mi az általunk hivatalosan kapott kérések alapján tudunk nyilatkozni. Mindenki mondja, hogy már nem is jelentik be, ezek mesék, amikre mi nem tudunk alapozni. Csak arról tudunk nyilatkozni, amit papíron látunk, amit törvényesen megállapítunk” – mondta a megyei környezetvédelmi ügynökség vezetője.

Tavalyi mérleg



Tavaly az első félévben megduplázódott a medvék által okozott károk száma a 2016-os év hasonló időszakáig mért adatokhoz képest. 2017 első felében összesen 100 kárfelmérési kérés érkezett be a megyei környezetvédelmi ügynökséghez, ezek között 73 medvék által okozott kár volt. 2016 azonos időszakában csak feleannyi, azaz összesen 50 vadkár-esetet vettek nyilvántartásba, azok közül 40 volt medvék által okozott kár.