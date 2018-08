Az állami intézmények megfigyelésére, jogvédelemre és közbelépésre szakosodott a Székely Figyelő Alapítvány

Árus Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány elnöke • Fotó: Pinti Attila

A gyergyószentmiklósi székhelyű Szekler Monitor, azaz Székely Figyelő Alapítvány a romániai magyarok jogainak figyelése és óvása, illetve jogsértések esetén a közbelépés céljával alakult meg idén tavasszal – ismertette a sajtótájékoztatón Árus Zsolt elnök, illetve Sorbán Attila Örs alelnök.

Mint kiderült, egyik fő céljuk a román állami intézmények figyelése arra vonatkozóan, hogy betartják-e a kisebbségi jogokra vonatkozó törvényeket, emellett pedig próbálják felhívni a román és a magyar közösség figyelmét a közös ügyekre, problémákra. Mindezen túl, ha jogsértést tapasztalnak, a rendelkezésükre álló eszközökkel megpróbálnak fellépni ellene.

Nemcsak Dan Tanasă tehet feljelentéseket. Oda szeretnénk figyelni a jogok betartására, ezért petíciót nyújtottunk be a Hargita megyei prefektushoz, illetve eljuttattuk ezt a Maros és a Kovászna megyei prefektusoknak is. A petíció arra hívja fel a figyelmet, hogy ők, mint a román állam törvényeinek őrei, tartsák be az érintett megyékben a kisebbségi jogokra vonatkozó törvényeket

– emelte ki Sorbán.