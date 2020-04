Az alapoktól építenek újjá több utcát Gyergyószentmiklóson

Fél méter mélyen, egy sávon felásták az úttestet és elszállították az útalap anyagát a gyergyószentmiklósi Halász utcában, ez az út teljes újjáépítésének első fázisa. A városban egyszerre több helyszínen dolgoznak a munkagépek. Az útépítés mellett csatornázás és vízvezetés is zajlik.

Munkagépek dolgoznak több gyergyószentmiklósi helyszínen is • Fotó: Gergely Imre

A Halász utcában tartott sajtótájékoztatót csütörtökön Nagy Zoltán polgármester, majd több más munkaterületre is elvezette a helyi újságírókat. Rámutatott, a városban korábban ritkán látható mértékben indultak be a fejlesztések, addig is amíg a legtöbben otthonaikban dolgoznak a járványveszély idején.

{A}

Fél méter mélyen

A Halász utca egyike annak a háromnak, amelyet a gyergyószentmiklósi köznyelv teherforgalmi útnak nevez. Az ütemterv szerint itt és a Békény, illetve Dózsa György utcában is aszfalt kell kerüljön a felszínre ezen a nyáron. Ennek előkészítése történik most. Az út egyik felét hosszan felásták, és fél méteres mélységben eltávolították a régi útalapot. Húsvét után a másik oldalon is ugyanez történik majd, így teljes útzár várható a következő időszakban. Ez azt fogja jelenteni, hogy a mentők, tűzoltók bejuthatnak ugyan, mások azonban nem közlekedhetnek itt.