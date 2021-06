Autós oltóközpont működik a hétvégén Marosvásárhelyen

Szombat délelőtt a kezdéskor már sokan összegyűltek a bevásárlóközpont parkolójában, ezért egy kisebb sor is kialakult az első félórában. Ferencz Loránd, a Maros megyei egészségügyi igazgatóság aligazgatója a Székelyhonnak elmondta, sokan érkeztek gyalog is, akik kihasználták a lehetőséget, és megkapták a vakcinát. Az oltást végzők közül egy egészségügyi asszisztens lapunk érdeklődésére elmondta, senkit sem utasítanak vissza, függetlenül attól, hogy gyalogosan vagy gépkocsival érkezik.

A helyszínre látogatott Mara Togănel, Maros megye prefektusa is, aki a Székelyhonnak kifejtette abbéli reményét, hogy minél többen élnek az oltási lehetőséggel. A kormánybiztos arról is beszélt, hogy amennyiben megnyitják az ócskapiacot, ott is tervezik, hogy felállítanak egy oltóközpontot.