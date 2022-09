Autóra dőlt a fa a Brassói úton

2022. szeptember 02., péntek

Kiszélesítik a kórház előtti körforgalmat Székelyudvarhelyen, hogy a buszok is elférjenek

Több nehézségbe is ütközik a tömegközlekedés biztosítása Székelyudvarhelyen. A parkoló autók mellett az utak szélessége is akadályt jelent az újonnan bevont kék buszok számára. A székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal az utóbbira már talált is megoldást.