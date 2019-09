Autópiaci helyzetkép: „az átlagemberek hétköznapi használatra szinte csak benzinest vásárolnak”

Továbbra is csökkenőben van a nyugati országokból behozott használt autók száma, augusztusban pedig az új járművek esetében is visszaesés történt. Ennek legfőbb oka a szeptember elsejétől életbe lépett Euro 6,2-es károsanyag-kibocsátási norma lehet. A romániai autópark azonban így is több mint 400 ezer személygépjárművel bővült az év első nyolc hónapjában.

Az egyik használtautó-kereskedésben. Folyamatosan esik a dízelautók keresettsége. Képünk illusztráció • Fotó: Gecse Noémi

Vegyes tapasztalatok jellemzik idén a romániai autópark alakulását, a számok főként a nyári időszakban mutatnak jelentős eltéréseket. Összességében kevéssel csökkent a járműbejegyzések száma az országban az év első nyolc hónapjában, ezt pedig főként a külföldről behozott használt autók számának visszaesése idézte elő. Az új autók esetében az említett időszakban növekedés figyelhető meg, augusztusban azonban esetükben is visszaesés volt tapasztalható. Emellett a dízelautók népszerűségének rohamos hanyatlása is folytatódott.

Hol nő, hol csökken

A gépkocsik beíratásáért és a jogosítványok kibocsátásáért felelős igazgatóság (DRPCIV) statisztikái szerint idén január és augusztus között összesen 411 510 személyautót jegyeztek forgalomba, ez 1,12 százalékkal kevesebb a korábbi év hasonló időszakában jegyzett 416 192-nél.

Az idén beíratott járművek közül 118 003 új és 293 507 használt autó volt, előbbiek esetében 13,66 százalékos növekedést, utóbbiakéban pedig 6,04 százalékos visszaesést jegyeztek. Látható tehát, hogy

ha kevéssel is, de továbbra is csökken a használtautó-bejegyzések száma a korábbi évekhez képest, amikor a környezetvédelmi illeték eltörlése miatt robbanásszerűen megnövekedett a számuk.

Az új autók népszerűségének növekedése ezzel párhuzamosan idén is folytatódott, egészen augusztusig. Júliusban például hatalmas növekedés volt megfigyelhető ezen a téren: 23 206 új autót írattak forgalomba a 2018 júliusában bejegyzett 15 210-hez képest, ami 52,57 százalékos növekedést jelentett.

A múlt hónapban aztán megfordult a tendencia, és 18,81 százalékos csökkenést jegyeztek: 23 177 új autót jegyeztek be a tavaly augusztusi 28 546-hoz képest. A visszaesés legfőbb oka valószínűleg az új Euro 6,2-es károsanyag-kibocsátási norma, amelynek szeptember elsejétől kell megfelelniük az autógyártóknak. Ennek következtében

sokan különböző akciókkal próbáltak megszabadulni azoktól a járművektől, amelyek nem felelnének meg az új elvárásoknak,

ezért is nőhetett meg ilyen látványosan az új autók népszerűsége a nyár folyamán.

Az Euro 6,2-es károsanyag-kibocsátási normát egyébként az Európai Bizottság könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásra vonatkozó rendelete írta elő, és tulajdonképpen nem a szennyezés engedélyezett mértéke változott meg általa, hanem ennek mérése.

A járművek károsanyag-kibocsátásának mérésére korábban használt európai menetciklus (NEDC) ugyanis nem tükrözte a valós vezetési feltételek melletti üzemanyag-fogyasztási és szén-dioxid-kibocsátási értékeket. Ezért az Európai Bizottság új irányelvet dolgozott ki a károsanyag-kibocsátás csökkentése érdekében, ebbe pedig azt is belefoglalta, hogy 2018 szeptemberétől csak a valós kibocsátási értékeket tükröző, világszinten harmonizált vizsgálati eljáráson (WLTP) átmenő járműveket lehet forgalomba helyezni az EU-ban. Mivel azonban a WLTP esetében is csak laboratóriumi méréssorozatról lehetett beszélni, egy újabb intézkedést is bevezetettek a kiegészítése érdekében: a járművek valós vezetési feltételek melletti kibocsátására vonatkozó mérési módszertant, az RDE-vizsgálati eljárást. Ebben az esetben

közúton, forgalomban, változatos menetkörülmények között tesztelik le a járművek károsanyag-kibocsátását.

Az RDE-nek idén szeptember elsejétől kell megfelelniük az autógyártóknak.

Hazai preferenciák

Visszatérve a hazai vásárlási szokásokra, az új autók esetében továbbra is töretlen a Dacia márka népszerűsége, amelyből 32 621-et értékesítettek az év első nyolc hónapjában a Gépkocsigyártók és Importőrök Egyesületének (APIA) friss adatai szerint. A második helyen álló Volkswagenből 10 022 darab kelt el, majd a Renault (9652), a Škoda (9190), a Ford (7650) és az Opel (5806) következnek a sorban.

Modellek szerint továbbá a rangsor a következőképpen alakult: Dacia Logan (13 360), Dacia Duster (7610), Dacia Sandero (6888), Renault Clio (4242) Škoda Octavia (3342).

Az APIA adatai továbbá egy másik érdekességre is rámutattak: a dízelautók egyre inkább háttérbe szorulnak a benzinesekkel szemben. Miközben a tavaly január és augusztus között értékesített új autók csupán 59,4 százaléka volt benzines és 37,9 százaléka dízel, az idei év első nyolc hónapjában már

71,1 százalékra emelkedett a benzinesek aránya, illetve 25,1 százalékra csökkent a dízeleké.

A fennmaradó 3,8 százalékot az elektromos és hibrid járművek teszik ki. A dízelektől való elfordulás nem csak Romániában, hanem világszerte megfigyelhető az új és a használt autók piacán egyaránt. Ennek egyik oka a Volkswagen károsanyag-kibocsátási értékek manipulációja miatt kirobbant 2015-ös dízelbotránya, amely során fény derült az eddigi legjelentősebb járműipari csalásra. A gyártó egyes modelljei ugyanis csak a tesztelés során feleltek meg a környezetvédelmi előírásoknak, a mindennapi használat során azonban a károsanyag-kibocsátásuk mértéke valójában ennek a sokszorosa volt. A botrány után több európai városban is betiltották vagy korlátozták a dízelautók használatát, és folyamatosan téma továbbra is az új megszorítások bevezetése.

A vásárlók tartanak a hasonló intézkedésektől és a gázolaj árának folyamatos növekedésétől vagy termelésének visszaesésétől, így folyamatosan esik a dízelautók keresettsége. Népszerűségük erőteljes csökkenése pedig a globális helyzetképhez hasonlóan Székelyföldön is érezhető.

Mezei Attila, a csíkszeredai Car Cosmetic használtautó-kereskedés vezetője megkeresésünkre arról számolt be, hogy tízből hét érdeklődő kizárólag benzines járművet keres. „A cégek és azok, akik napi szinten hosszabb távokat tesznek meg, továbbra is érdeklődnek a dízel iránt, de

az átlagemberek hétköznapi használatra szinte csak benzinest vásárolnak.

Szerintem ez már nem is fog megváltozni, a dízelautók továbbra is háttérbe szorulnak, és a benzinesek mellett egyre népszerűbbé válnak majd a hibrid járművek” – emelte ki a szakember. Hozzátette, a kereslet megváltozása várhatóan a kínálat átalakulását is maga után vonja, külföldről is kevesebb dízelmotoros járművet hoznak be a kereskedők, így az érdeklődők valószínűleg nehezebben tudnak majd az elvárásaiknak megfelelő dízelautót vásárolni.