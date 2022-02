Autópálya-csomópont lesz Marosludason is?

A már meglévő autópályához szeretnének „hozzáférést kapni” a marosludasiak, akiknek kezdeményezését a megye prefektusa is támogatja. Ez elsősorban azért lenne jó, mert tehermentesítené a város forgalmát.

Jelenleg Maroskecéig tart a pálya, onnan Aranyosgyéresig nincs még kész • Fotó: Rab Zoltán

Amikor több mint tíz évvel ezelőtt elkészült a Maros megyén áthaladó A3-as autópálya terve, akkor Maroskece volt az a szerencsés település, ahova a sztráda csomópontját „rajzolták”. Ez a község 8 kilométerre van Marosludastól. A ludasiak már akkor kérték, hogy jó lenne módosítani a tervet, hogy a város közeléből lehessen felhajtani a pályára és lehajtani onnan, de a terven nem változtattak – holott például a Marosludasnál kisebb városnak, Radnótnak is van összeköttetése az A3-as autópályával.

HIRDETÉS

Az ipari területet is meg kell közelíteni

Mint a marosludasi alpolgármester, Kis István elmondta, ők rendszeresen lobbiztak, hogy mégis, utólag is építsenek egy csomópontot az A3-as autópályához, hogy Marosludasról is megközelítő legyen a sztráda. Tavaly, az akkori szállításügyi miniszter kijelentette, hogy országszerte tíz új csomópontot építenek, amelyek megkönnyítik a meglevő autópályákhoz a hozzáférést. Ezek közül egyik a marosludasi volt. Azonban miniszer- és kormányváltás volt, így most várják, hogy mi lesz az előrelépés.

Az alpolgármester elmondta, azért lenne fontos, hogy megépüljön a csomópont, mert jelenleg a települést az E60-as jelzésű úton egyedül a Maros-hídon keresztül lehet megközelíteni. Ez azt eredményezi, hogy a híd nagyon zsúfolt, mi több, hamarosan javítani is fogják, így egy sávra terelik majd a közlekedést.

Ha megépülne a csomópont, az pont a városi ipari területe közelében hozná be a teherszállító autókat a városba, így tehermentesítené a településen áthaladó forgalmat.

Jelenleg ugyanis az áruszállító tehergépkocsik vagy Radnóton vagy Kecén szállnak le az autópályáról és érnek be Ludasra.