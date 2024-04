Haladni a korral: internet is kell az új csíkszeredai közvécékbe

Nemsokára megnyitják az első teljesen automatizált köztéri illemhelyet Csíkszeredában, amelyhez hasonlót egy lakótelepi felújítás során is elhelyeznek majd. Ugyanakkor a zöldségpiacon is egy korszerű közvécét alakítanak ki, és a későbbiekben a Fodor Sándor parkban és a központi parkban is lesznek hasonló létesítmények.