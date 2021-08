Augusztus végén pontot tennének a 2002 óta fennálló telekvita végére

Vissza a gyökerekhez, példa a nagyanyáinktól

A Caritas Vidékfejlesztés évek óta igyekszik segíteni a gyergyószéki gazdákat, többféle képzést is szerveznek számukra. A tapasztalat is azt mutatja, hogy a gazdasszonyok is igénylik az információ- és tapasztalatgyűjtést.