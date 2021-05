Átvinni a Gyergyószentmiklóst a 21. századba

• Fotó: Tamás Attila

– A kultúra területéről érkezett a közigazgatásba. Utóbbinál is lehet annyira szabadon alkotni?

– Nemcsak a kultúra, hanem a tanügy területéről is érkeztem, ám olyan nagy különbségek azért nincsenek. Az alkotást úgy is értelmezhetjük, hogy a múzsák hol jelennek meg. Vallom, hogy

bárhol is dolgozzon az ember, a legfontosabb, hogy a földön járjon, az álmodozás ugyanis nem valóság.

A problémák megoldásához a pragmatizmus mellett még jó lenne az operativitás és egyfajta elköteleződés: tehát a problémákat mindenképp meg kell oldani, vagy legalább kezelni. Mert tudni kell, hogy olyan gondok is vannak, amit csak kezelni lehet. A polgármester mindig is a közigazgatásért felel, mindazért, ami működőképessé teszi egy közösség életvitelét, működését, és ezáltal lehetőség is van a fejlesztésre, gyarapodásra. Ezt a szerepet egyfajta szolgálatként tekintem.

– Értsük úgy, hogy új irányt szabna a polgármesteri megbízatásnak?

– Az utóbbi években az önkormányzatnak és az önkormányzatiságnak volt egyféle életvitele, ezen azonban változtatni szükséges, hiszen

el kell fogadni, hogy a polgármester nem az epicentrum, nem egyedül oldja meg a város problémáit.

A munkaközösségnek és a lakosságnak is fel kell zárkóznia melléje. Azt is vallom, hogy nem minden esetben kell a polgármesternek szerepelnie:

időnként célravezetőbb, ha hozzáértő osztályvezetők, szakemberek tájékoztatják a közösséget a munkájukról, annak eredményességéről, akár nehézségeiről.

Volt Gyergyószentmiklóson egy régi szokásjog, ami szerint mindent a funkcióban lévő polgármester köré összpontosítottak, és hét, mondhatni, a tavalyi helyhatósági választások bebizonyították, hogy az mennyire volt egészséges.