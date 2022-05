Átvétel után hibajavítás

Több mint tíz éve kezdődött, és még mindig tart az a beruházás Gyergyószentmiklóson, amelyet az Országos Beruházási Társaság (CNI) folytat: az ivóvíz- és csatornarendszer modernizálásának ügyében most felgyorsulhatnak a folyamatok. A jelenlegi panaszok is megoldás felé közelednek.

Több mint tíz éve kezdtek ásni



Gyergyószentmiklóson jelenleg több munkálat is zajlik, amely a víz- és csatornarendszer felújításáról és bővítéséről szól. Ezek közül a CNI által végeztetett beruházásnak már kisebb történelme van. Az első munkagépek 2011-ben jelentek meg a városban (már akkor is több évi stagnálás után), nekikezdtek az új vízház és a szennyvíztisztító építésének, és a vezetékek földbe helyezésének. Azóta számtalan nyilatkozat, újabb és újabb határidőígéretek hangoztak el, és még több bosszúságot okoztak a gyergyószentmiklósiaknak a felásott utak, illetve a rengeteg meghibásodás a rendszeren. A fejlesztés többször is leállt, ennek fő okait a kivitelező Arconsszal kapcsolatos problémák jelentették. A cég a felszámolás sorsára is került közben. Információink szerint a sokéves eredménytelenség, a beruházás lezárásának tolódása már az Európai Uniónak is problémát jelent, büntetést helyeztek kilátásba, komoly nyomás érkezik Romániára, hogy ezt és más településeken tapasztalható hasonló eseteket minél hamarabb megoldják.