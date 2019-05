Átszakadt a gát Kerelőszentpálon

A Maroson levonuló nagy árhullám, amelyhez még a Nyárád vize is csatlakozott, átszakította a gátat Kerelőszentpálon, és olyan területeket is elárasztott, ahol korábban nem volt árvíz. A tűzoltók és a vízügyiek több száz homokzsákkal építettek torlaszt a terjeszkedő víznek.

A Maros kedden este a megszokottnál másfél méterrel nagyobb volt, így hömpölygött végig Marosvásárhelyen, majd beleömlött a Nyárád, és Kerelőszentpál községben már olyan nagy erővel folyt, hogy a földgát nem tudott ellenállni, egy részen beomlott.

A községközpont több kertjébe is bement a víz, amit a tűzoltók szivattyúztak ki. A Magyardellő felé vezető hídról lehetett a legjobban látni, hogy mekkora a baj. A Dellőre vezető út menetén lévő focipálya kapuja félig vízben állt, a legelőn egyelőre semmilyen házi állat nem fog táplálkozni. Ide egyébként korábban is kiöntött a Maros, hiszen ez az árterülete, azért is nem építkeztek erre a területre. Kivétel a régi kompház, amely most teljesen vízben állt, udvarostól, tyúkketrecestől.