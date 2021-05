Átmeneti megoldás kell az új városi autóbuszok üzembe helyezéséig

A csíkszeredai tömegközlekedést újabb járművekkel kell ellátni • Fotó: Veres Nándor

Közel tizenkét éve vásárolta a város azokat az akkor új, kisebb méretű autóbuszokat, amelyek használtan beszerzett nagyobb társaikkal együtt azóta is folyamatosan járják az útvonalakat, és láthatóan az elhasználódás jeleit mutatják – már az utasoknak is feltűnt, hogy rozsdásodnak, több észrevétel is volt ezzel kapcsolatban.

Noha küszöbön áll a fenntartható mobilitási terv beruházásainak részeként a gázüzemű autóbuszok beszerzése, az önkormányzat nem szeretné a pályázat lezárásáig üzemeltetni a forgalomban levő járműveket.

Korodi Attila csíkszeredai polgármester úgy nyilatkozott, az új buszok megvásárlása viszonylag hamar megtörténik, de az üzemeltetésükhöz szükséges kiszolgáló helyiségek, garázsok, töltőállomás és buszpályaudvar kialakítása időigényesebb folyamat. Ezért nem várnak addig, és a jelenlegi tömegközlekedési járműveket átmeneti időre másokkal próbálják helyettesíteni.

HIRDETÉS

Kérdésünkre Veres Sz. János, a csíkszeredai tömegközlekedést üzemeltető Csíki Trans Kft. igazgatója azt mondta, a közszállítási törvény szerint saját tulajdonú vagy lízingelt buszokat lehet használni közszállításra, ezért keresik a megoldásokat arra, hogy tartós bérleti (operatív lízing) szerződéssel használt buszokat tudjanak beszerezni.

Csíkszereda jellegzetessége, hogy szűk utcák, kisebb körforgalmak vannak, emiatt 9–10 méternél hosszabb járművel nem lehet megfelelően közlekedni. Ezért a forgalmazók keresik az ilyen típusú buszokat

– vázolta az igazgató. Hozzátette, a mostaniakat próbálják működőképes állapotban tartani, de a 2009-ban vásárolt kisbuszok közel 12 évesek, a nagyobbak pedig, amelyeket az elején használtan vásároltak, 1995-ös évjáratúak voltak – ezeket már kivonták forgalomból, a mostaniak 1999-ből valók. Ezért ezeknél fiatalabbakra lenne szükség, hogy amíg az új, gázüzemű autóbuszok üzembe helyezése megtörténik, két-három évig tudjanak közlekedni. Veres Sz. János szerint ezután a csíki metropoliszövezethez tartozó, városhoz közeli településeket is be tudnák vonni a csíkszeredai tömegközlekedésbe ezekkel a buszokkal.