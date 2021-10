Átlépte a három ezrelékes küszöböt, „bepirosodott” Hargita megye

Közel 150 új fertőzést azonosítottak csütörtökön Hargita megyében, illetve két koronavírussal összefüggésbe hozható haláleset is történt az elmúlt 24 órában. A kórházban ápoltak száma emelkedett, ahogy a fertőzöttségi arány is, utóbbi átlépte a három ezreléket. Ez azt jelenti, hogy Hargita megye is „bepirosodott”.