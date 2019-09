Átlendült a kezdeti nehézségen az újtusnádi család

• Fotó: Gábos Albin

Két hete számoltunk be annak az újtusnádi négygyermekes családnak a nehéz helyzetéről, amelyben az egyedüli családfenntartó, az alig 34 éves Oratovszki Csaba nyaktól lefelé lebénult, így gyakorlatilag jövedelem nélkül maradtak.

Amikor nyilvánossághoz fordultak segítségért, már vérhígító gyógyszerre sem futotta a családi kasszából.

Felhívásunkra rengetegen válaszoltak, bankszámlájukra közel tízezer lejt utaltak segítőkész emberek. Vas Hajnal, a négy gyermek édesanyja, Oratovszki Csaba élettársa elmondta,

nagyon hálás az embereknek a segítségért,

így már gyógyszereket is tudtak vásárolni, illetve a gyermekeket is el tudták látni. Ugyanakkor néhányan otthonukban is felkeresték őket, tartós élelmiszereket, ruhákat adományoztak, iskolakezdésre tanfelszerelést hoztak, de jól esett nekik az a sok támogató szó is, amit az idegenektől kaptak. Szomszédaiknak is hálásak, mert a kezdetektől fogva támogatták őket.

Ahhoz, hogy hosszú távon talpon tudjanak maradni, elindították a folyamatot a helyi önkormányzatnál, hogy Vas Hajnal betölthesse a gondozói állást ágyhoz kötött élettársa mellett, aki állandó ápolásra szorul. A gyógytornász egyébként heti két alkalommal jár hozzájuk, aki megmutatta, hogyan kell tornásztatnia párját, így ő is tud segíteni a rehabilitációjában.