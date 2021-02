Átfogó felzárkóztatási program indul Székelyudvarhelyen

Ennek a tömbháznak a földszintjén működik a városi hajléktalanszálló, illetve a Budvár Szociális Központ • Fotó: Erdély Bálint Előd

„A roma közösséggel együtt és nem a fejük felett kell dolgozni. A csíksomlyói tűzeset ugyanis rávilágított arra, hogy rengeteg nehéz sorsú ember él közöttünk. Ugyan ők is felelősek a sorsukért, de segítségre is szükségük van ahhoz, hogy a közösség tagjai lehessenek” – magyarázta az illetékes.

Pálfi Kinga, Székelyudvarhely alpolgármestere szerint óriási lehetőség rejlik a város és a civil szféra ezen összefogásában, hiszen alkalmat ad arra, hogy a többségi társadalom ne az előítéletekre alapozzon, a különbözőségek ellenére is egy közösséggé formálódjon.

A projekt részeként ugyanis koraifejlesztő-központot hoznak létre, ahol nemcsak a kisgyerekes családokat, hanem a várandós anyákat is fogadják: a cél higiénés, táplálkozási és egészségügyi tanácsadásban részesíteni az érintetteket. „Ezek az édesanyák nagyon fiatalok, sokszor túl korán és teljesen felkészületlenül kerülnek ebbe a helyzetbe. Ezért fontos még a gyermekük megszületése előtt bevonni őket a fejlesztőközpont tevékenységébe” – sorolta Vetési Nándor. A program kedvezményezettjei nemcsak a Budvár-negyedi romák, hanem a város bármely pontján élő, segítségre szoruló gyermek vagy család.

Szociális szolgáltatások felnőtteknek

Mindezeken túl lesz szociális mosoda is a Budvár-negyedi központnál, sőt a tisztálkodási és mosási lehetőség mellett a létesítményben munkát is kaphatnak a helyiek – sorolta Vass Orsolya, a Mindenki mindenkiért projekt vezetője. A felnőtteket képzésekkel várják majd, ahol tanúsítványt kapnak, de a központ a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben is segít az érintetteknek.