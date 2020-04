Átfogó elemzés a hazai koronavírus-járványról

181 halálesetet jegyeztek április 5-ig, amelyek összefüggésbe hozhatók a koronavírus-fertőzéssel. Az elhunytak átlagéletkora 66,6 év. E téren megjegyzik, hogy az elhalálozásokkal kapcsolatos átlagéletkor jóval magasabb, mint a fertőzöttségi átlagéletkor, illetve az elhalálozásokkal a fertőzésen kívül más krónikus betegségek megléte is kapcsolatba hozható. A 70 év fölötti, krónikus betegségekben is szenvedő fertőzöttek halálozási aránya a más országokban jegyzetthez hasonlóan magas. Ezeknek a haláleseteknek a nagy része általában kórházi kezelés, dialíziskezelés alatt állt vagy öregotthonokban lévő személyeknél következett be, ezért ezekben az intézményekben további megelőző intézkedésekre van szükség.