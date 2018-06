Átalakítanák a tömegközlekedést Csíkszeredában – mutatjuk, hogyan

A városi tömegközlekedés elavult járműparkját újítanék fel, korszerűsítenék a szolgáltatást • Fotó: Pinti Attila

Sűrített földgázzal működő autóbuszok

Veres Sz. János, az önkormányzat saját cégeként működő Csíki Trans Kft. igazgatója kifejtette a forgalmi tanulmányban többek között azt fogalmazták meg, hogy milyen buszjáratok, útvonalak szolgálnák ki a legjobban a csíkszeredaiakat, a célszerűségi tanulmány pedig ezt bővebben taglalja, és emellett elemzi, hogy a tömegközlekedés javításához milyen busztípus lenne Csíkszeredában a legmegfelelőbb. Hozzátette, az önkormányzatokat jogszabály kötelezi, hogy amennyiben autóbuszokat vásárolnak, akkor azoknak legalább 30 százalékban ökobuszoknak kell lenniük.

HIRDETÉS

Ökobusznak számítanak például az elektromos, a biogázzal működő buszok, a hibridek, vagy akár az üzemanyagként sűrített földgázt (CNG) használók is.

A célszerűségi tanulmány szerint a hideg éghajlatú, sok meredek utcával rendelkező városban leginkább ez utóbbiak, azaz a sűrített földgázzal működő járművek lennének a legalkalmasabbak.

A forgalmi tanulmányra alapozva a tömegközlekedés korszerűsítése érdekében, a jelenleg működő 10 illetve 20 éves autóbuszokat lecserélendő 17 új busz vásárlására lenne szükség.

Leginkább a 40-45 férőhelyes, 8 méternél nem hosszabb autóbuszok felelnének meg a célnak, lévén, hogy a városban sok a szűk utca.

„Tekintettel arra, hogy még nincs megfelelő szervizelési lehetőség, ezért a jótállási időt 5 évben állapították meg, hogy már a közbeszerzésben is ez a feltétel szerepeljen az autóbuszok vásárlásakor” – tette hozzá az igazgató. Ugyanakkor

szintén elvárás, hogy a járművek beépített digitális rendszerrel rendelkezzenek az utasok tájékoztatását, a flotta követését, az elektronikus jegykezelői rendszert és egyéb szolgáltatásokat illetően. Szintén a beruházáshoz tartozik a sűrített földgáz-töltőállomás kiépítése is, hiszen enélkül hiába szerzik be az új autóbuszokat.

Fontosnak tartották azt is kiemelni, hogy alacsonypadlójú járműveket vásárolnának, hogy a mozgássérültek is tudják használni ezeket, és akár babakocsival is könnyebb legyen a felszállás.