Átadták a székelyudvarhelyi új szociális lakásokat

Késett ugyan, de nem múlott. Megfelelő minőségű lakásokat vettek át a kivitelezőtől • Fotó: Erdély Bálint Előd

Csütörtökön a helyi önkormányzati képviselő-testület elfogadta, így hétfőn reggel már szerződés-aláírásra is hívta a polgármesteri hivatal a szociális lakásra jogosultakat. Túlságosan optimisták voltak, amikor tavaly ilyenkor a városháza Szent István-termébe verbuválták össze az érintetteket – ismerte el Gálfi Árpád polgármester. Akkor az alaprajzok szerint megtörtént a lakások beazonosítása és szétosztása, az esemény után azonban kiderült, hogy az épületben egyelőre se gáz, se villany nincs.

„Amikor a legrosszabb változatra gondoltam, akkor sem hittem volna, hogy ilyen sok időbe fog telni a lakások átadása. Leszámítva az amúgy sem egyszerű papírmunkát, az áram- és gázszolgáltató sem kevés meglepetést okozott számunkra azzal, hogy halogatásokkal, hitegetésekkel, mindenféle okokra való hivatkozásokkal késleltette a lakások átvételének időpontját” – hangsúlyozta a városvezető.

HIRDETÉS

A késésnek azonban előnyei is vannak – tudtuk meg –, hiszen időközben a tömbházak körüli térrendezés is befejeződött: nemcsak aszfaltozást végzett a kivitelező, hanem a parkosítás, térrendezés is elkészült, így szép, rendezett környezet várja a leendő lakókat. A két háromszintes lépcsőházban garzonok és kétszobás lakások vannak, a kivitelezés során pedig egy akadálymentesített lakrészt is kialakítottak, hogy megfeleljen kerekesszékkel közlekedő új lakójának.