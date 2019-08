Átadták a kaláka révén új arculatot öltő homoródkarácsonyfalvi Dungó-feredőt

Sok kéz önkéntes munkájával és nagylelkű támogatásokból újult meg az elmúlt tíz nap során a Homoród mentiek népi feredője, a karácsonyfalvi Dungó. Az átadó és áldó ünnepségen, szombaton délután a helybéliek közül is szép számmal vettek részt, megköszönve a több mint hetven kalákázó, zömmel magyarországi önkénteseknek, hogy tűző napsütésben, szakadó esőben egyaránt rendületlenül dolgoztak a Dungó-feredő korszerűsítéséért.

„Hisszük, hogy itt mindig csak tiszta hangok fognak megszólalni, melyek hirdetni fogják az emberi szeretetet, a kölcsönös megértést, a megbecsülést és az egymásrautaltságot” – fejezte ki reményét Orbán Csaba, a kaláka helyi koordinátora.

Tájba illő, környezetbarát

Bár az elmúlt napokban az időjárás nem kedvezett a gépi és kétkezi munkának, a 24. Székelyföldi Fürdő- és Közösségépítő Kaláka résztvevőinek sikerült tető alá hozniuk az épületeket, elkészült a tűzrakó, a Teaház, a filagória és áll az új kapu is.

A feredő azon elemeit is felújították, amelyeket a 2006 illetve 2007-es, hasonló kaláka során építettek, és az eltelt években tönkre mentek. A korszerűsítés kiterjedt a a melegvizes medence kialakítására, a kazánházra is. A későbbiekben a teaház mellé gyógynövényes kertet telepítenek, a telekre hagyományos mesterségeket bemutató rönkházakat építenek. Ezek által a helybéli fiataloknak a településfejlesztési stratégiában megfogalmazott céljai teljesülhetnek.

A feredő területén feltörő ásványvizek gyógyhatása régóta ismert: mozgásszervi panaszokra jótékony hatású, a kútjából forrásozó sós víz ivókúraként máj- és epepanaszokat enyhít.

Cseke Miklós, Oklánd község polgármestere azt is elmondta, hogy az elemeztetett vízmintáról kiderült, hogy nagyobb hatékonyságú gyógyvíz mint a báznai. Reméli, hogy úgy mint az elődök által kalákában létrehozott közhasznú építményeket, a Dungó feredőt is megbecsülik, karbantartják majd haszonélvezői.

A terveknek megfelelően kivitelezett létesítmény és a körülötte kialakuló tér egyfajta hagyaték lehet, amely a kikapcsolódást, a pihenést, a testi-lelki megújhodást szolgálja. Ilyen a lábáztató, a forrásmedence, a zuhanyzó, az iszapferedő, a mélázó pad és a filagória is. Utóbbit az avatón a karácsonfalvi fúvószenekar vette igénybe elsőként: a szemerkélő esőben onnan szolgáltatták az eseményhez a térzenét és a himnuszok énekléshez az alaphangot.