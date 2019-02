Aszfaltozni fognak Székelyszenttamás és Székelyfancsal között, de más nagyberuházásokra is készülnek Oroszhegy községben

• Fotó: Barabás Ákos

Az önkormányzat egyik legfontosabb projektjeként említette Bálint Elemér Imre az oroszhegyi kultúrház felújítását, amely jelenleg is folyamatban van.

A cél az, hogy alkalmassá tegyék az épületet különböző rendezvények – esküvő keresztelő, tor, kulturális programok – megtartására, ami vidéken elengedhetetlen.

HIRDETÉS

Az átalakítás után, a vizesblokk és a konyha kétszázötven személyt tud majd kiszolgálni. Az épület egy részére emeletet is építenek, ahol klubhelyiséget rendeznek be. Ott próbákat és kisebb előadásokat is lehet majd tartani az elképzelések szerint. A tűzvédelemre is hangsúlyt fektetnek, hiszen közel harminc füstérzékelőt szerelnek fel, illetve probléma esetén automatikusan kinyíló ablakok is lesznek.

A megvalósításra 500 ezer eurós támogatást nyert a községháza egy európai uniós pályázaton. A tisztségviselő reményei szerint a munka minőségi lesz, hiszen helybéli vállalkozók nyertek a közbeszerzési eljáráson. A tervek szerint októberben befejezik az átalakítást.

Az önkormányzat megvásárolt egy telket a kultúrház szomszédságában, ahol a Népi mesterségek házát építenék meg. Előtte ugyanakkor egy kisebb közösségi tér is helyet kaphatna, ahol egy játszótér is lenne. Itt megpihenhetnek, kikapcsolódhatnak a lakók. Ennek megvalósítása érdekében pályázatot nyújtottak be a Leader-programban. Nagyjából 130 ezer euróra van szükség a megvalósításhoz, amit a polgármester információi szerint jó eséllyel meg is kapnak.