Aszfaltoznak Korond és Pálpataka között

az eltelt időszakban egyebek mellett elkészültek a sáncok, kialakították a kapubejárókat, sikerült földbe helyezni az átereszeket, ugyanakkor az útalapozás is megtörtént.

„Gyakorlatilag befejeződtek azok a munkálatok, amelyek meg kell előzzék az aszfaltozást” – fogalmazott az elöljáró. Ennek köszönhetően e hónap elején el is kezdődött az alapréteg aszfaltburkolat leterítése: a kivitelező először Pálpatakán látott munkához a községközpont irányába haladva. A szeszélyes időjárás miatt azonban kisebb szünetet tartottak, majd Korondon kezdődött hasonló munkálat a projekt részeként. A polgármester közölte:

Természetesen terveik megvalósítása az időjárástól is függ, a csapadék és a fagyok ugyanis keresztbe tehetnek az elképzelésnek. Utóbbi esetben jövő tavasszal folytatják az út burkolását, illetve az elmaradt betonozási munkákat is elvégzik.

Az előző évben egyébként már végeztek korszerűsítéseket az útszakaszon egy másik projekt részeként, vélhetően ennek köszönhetően is könnyebben haladt a kivitelező. A polgármester hangsúlyozta, hogy a munkálat miatt útlezárások és más forgalomkorlátozások is lesznek az útszakaszon az elkövetkező időszakban, ezekről időben értesítik a lakókat a közösségi médiában is.