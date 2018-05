Aszfaltozással folytatódnak a csíkszeredai útjavítások

A kátyúzások mellett több csíkszeredai utcában is nagyobb útfelületeket aszfaltoznak le a nyári útkarbantartás során. Több kisebb utca is új burkolatot kap, ugyanakkor van, ahol korábban elkezdett munkálatokat kell folytatni, befejezni.

A Villanytelep utcában és a Brassói út melletti körforgalomban is javításokra van szükség • Fotó: Gecse Noémi

A kátyúzásokat már néhány hete elkezdték Csíkszeredában, a gödrök felszámolása érdekében több esetben is nagyobb területeket kellett leaszfaltozni – ez történt a Hajnal, Akác, Baromtér utcákban. Most következnek ugyanezek a beavatkozások a Hunyadi János utca, a Temesvári sugárút és a Nicolae Bălcescu utcákban is – tudtuk meg Szőke Domokostól.

Csíkszereda alpolgármestere szerint a továbbiakban a Harom utcában elkészítik az utolsó aszfaltréteget, a Nagy István festő sétány egy részén, a Kossuth Lajos utcai tömbházak mögött is aszfaltoznak, ahol tavaly parkolóhelyeket alakítottak ki.

Útkarbantartás lesz még a Pacsirta sétány és a Fenyő utca találkozásánál egy szakaszon, a Lendület sétányon a társasházak között pedig új járda készül.

Nagyobb felületeket kell leaszfaltozni a továbbiakban még a vasúti felüljáró hídon is.

A Nyírfa utcában, illetve a Tudor Vladimirescu utca felső részén az utolsó aszfaltréteget kell elhelyezni, de új burkolat készül Somlyón és Taplocán a Malom, a Gyűjtő és a Zsák utcákban is.

A nyári útkarbantartás kiterjed idén a Villanytelep utcának a Brassói út és Hargita utca közötti szakaszára is, ahol tavaly ez elmaradt, viszont azóta a Brassói út felőli körforgalom állapota tovább romlott.

Jövő hónapban a körforgalomnál keletkezett sáncok, rongálódások kijavítását, illetve az utcaszakasz megsüllyedt burkolatának helyreállítását is elvégzik

– közölte az alpolgármester, aki szerint erről már egyeztettek a kivitelezővel is.

A Fürdő utca esetében még nincs döntés – ahogy korábban is elhangzott, az is meghatározza még egy réteg aszfalt elterítését, hogy idén 2 millió lejjel kevesebb pénzt költenek a javításokra, mint tavaly, a személyi jövedelemadó csökkentése miatt keletkező költségvetési bevételkiesés kiegyenlítése érdekében. Az később derül ki, hogy az idén felhasznált összeg fedezi vagy sem a Fürdő utcai munkálat költségét.

A megyeszékhely makadámburkolatú utcáinak javításával már végeztek, szükség szerint ezekben még ősszel is lesz lehetőség kisebb beavatkozásokra – tudtuk meg.

A beruházásokon a hangsúly



Szőke Domokos fontosnak tartotta megemlíteni, hogy az útkarbantartás mellett idén Csíkszeredában a beruházási lista több olyan tételt tartalmaz, amelyek utcák teljes felújítását jelentik – így be kell fejezni a Zsögödi Nagy Imre, Ifjúság, Kőbánya utcák felújítását, várhatóan a Kicsimező utca korszerűsítése is elkészül, akárcsak a Pacsirta sétány egy részének új arculata. Befejezésre vár a taplocai elkerülő út, illetve el kell kezdeni a Kalász lakótelep felújítását a Tető utcával együtt – ismertette.