Aszfaltozás miatt zárták le az utat Székelymuzsna és Agyagfalva között

Korábban már kiszélesítették az utat, amelynek az alapját is újjáépítették, elhelyezték az átereszeket, valamint a forgalmi táblákat és a szükséges támfalakat is megépítették, most pedig aszfaltozás zajlik – fejtette ki lapunknak István Adrián székelyderzsi polgármester.

A jobb minőségért

E hét elején le is zárták az utat a forgalom elől, és még a helyi tehéncsordát sem engedik arra terelni, hiszen nem szeretnék, ha megsérülne a frissen leterített aszfalt

– magyarázta a tisztségviselő. Egyelőre az alapréteg leterítésével dolgozik a közbeszerzési eljáráson nyertes vállalat, de hamarosan a kopóréteg leterítése következik. A beütemezett tervek szerint az összesen 4,6 kilométer hosszú útra naponta egy kilométernyi burkolatnak kell kerülnie. Ha az időjárási viszonyok megfelelők maradnak, két héten belül befejeződik az aszfaltozás, és azután már engedik arra közlekedni az autósokat. Addig a Kányád felé vezető 133-as megyei úton járhatnak a gépjárművezetők.

Nagyon jól halad a munka, remélhetőleg a későbbiekben sem lesznek problémák

– fogalmazott István Adrián.