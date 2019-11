Aszalt gyümölcsök a hús ölelésében

Különleges, hidegen és melegen is fogyasztható csirkeroládot készített ezúttal Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki az aszalt gyümölcsökből összeállított töltelék, valamint a megfelelő sajtos szósz elkészítésének műhelytitkaiba is beavatja olvasóinkat. Szerinte a finom étel kifejezetten jó vendégváró.

• Fotó: Fülöp-Székely Botond

Aszalványok ma már majd minden boltban kaphatók, illetve magunk is készíthetünk: aszalóberendezéseket már egészen elfogható áron be lehet szerezni, és az otthon készített aszalt gyümölcsnél jobb nincs is. Ezek felhasználásával pedig igazán különleges csirkeroládot készíthetünk, amely garantáltan ízleni fog családtagjainknak, vendégeinknek – így Karácsony József, a Főnix Konyha séfje.

A főzés során visszaredukáljuk a bort, így elpárolog az alkoholtartalma és csak az ízanyagok maradnak. Persze fűszerezhetjük még kevés sóval vagy egész fahéjjal. Utóbbira csak akkor van szükségünk, ha nem készítünk külön mártást is az ételhez. Amíg a bor párolog, kevés babérlevelet is adhatunk a töltelékhez, így fokozva az ízeket. „Így mind ízében, mind illatában ínycsiklandóbbá válik az étel.

Amíg a tölteléknekvaló rotyog, el lehet kezdeni dolgozni a csirkemellel. Érdemes ezt is szakszerűen végezni, hiszen akkor gazdaságosabbak is lehetünk. A munkát a zsírosabb részek levágásával kell kezdeni, hogy gusztusos legyen az étel. A klopfoláshoz átlátszó fóliát terítünk a lapítóra, amire rákerül a hús, majd ráhajtunk egy újabb réteg fóliát. Ezzel a módszerrel meggátolhatjuk, hogy a húscafatok szerterepüljenek. Mindemellett a csirkemell sem potyolódik annyira szét.

Azután forró olajban, 150 Celsius-fokon is meg lehet sütni a roládot. Ez esetben tizenöt perc alatt készen is vagyunk.

Mártással az igazi

Ha igazán finom mártást szeretnénk, akkor öntsünk egy kevés olívaolajat a serpenyőbe, és egy kevés vajat is hozzáadhatunk. Az olaj nagyon fontos, hiszen nem engedi elégni a vajat, így az nem vált színt. Ehhez adunk annyi lisztet, hogy ne vastagodjon be a massza, majd összekeverjük. Sóval és fehér borssal ízesíthetünk, és már önthetjük is bele a főzőtejszínt – készítés közben akár többször is, vigyázva, hogy ne vastagodjon be a massza.

A mártást addig főzzük, amíg selymes, mégis folyékony és nem bogos lesz. Tulajdonképpen az állaga olyan kell legyen, mint a pudingé, csak ha kihűl, akkor sem szabad megkössön

– fogalmazott Karácsony. Ha elértük ezt az állagot, esetleg egy kevés fokhagymát is adhatunk a mártáshoz, de ez esetben nem volt szükség rá, hiszen az aszalt gyümölcsökkel nem talál az íz. A gorgonzola sajtot azonban nem hagyhatjuk ki, ezt bele kell szórni és el kell keverni a hozzávalókkal. Persze mindezt immár lassú tűzön.