Árvízvédelmi szempontból nincsenek problémák Hargita megyében

Árvízvédelmi ellenőrzéseket tartott megyeszerte az elmúlt időszakban a Hargita Megyei Vízügyi Szakaszmérnökség. Az akció még a polgármesteri hivatalokra is kiterjedt, ahol azt ellenőrizték, hogy az önkormányzatoknál fel vannak-e készülve az ilyen jellegű váratlan eseményekre.

Az ellenőrzés során a több intézmény képviselőiből álló vegyes bizottság megtekintette az elvégzett folyó- és patakmeder-munkálatokat, ellenőrizték az árvízvédelmi töltéseket, illetve polgármesteri hivatalokat is meglátogattak, hogy megbizonyosodjanak arról, a településvezetések rendelkeznek egy alapfokú felkészültséggel az árvizek jelentette veszélyre.

Megyeszerte zajlott az árvízvédelmi ellenőrzés, bizottságokat állítottak össze e célból, a mi kollégáink is mennek más megyékbe. Az ellenőrzés szúrópróba-szerűen zajlott, tehát nem jártunk végig minden árvízvédelmi töltést a megyében, mert azokat mi folyamatosan ellenőrizzük – az újabb javítási munkálatokat ellenőrizzük ilyenkor. Nem volt különösebb gond az ismert problémákon kívül

A bizottság ugyanakkor meglátogatott több polgármesteri hivatalt is, ahol a lakosság számára kifüggesztett árvízveszély-térképek meglétét ellenőrizték, továbbá azt is, hogy rendelkeznek-e egy minimális árvízvédelmi készlettel. Az akció végén elkészült jegyzőkönyvet a Hargita Megyei Vízügyi Szakaszmérnökség eljuttatta a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztériumba.

valamint a Hargita Megyei Vízügyi Szakaszmérnökség által a probléma kezelése érdekében meghozott intézkedéseit. Megtekintették a Suta-tó környékén zajló munkálatokat is, valamint készült egy lista, amely tartalmazza azon folyószakaszokat, ahol eróziók, partleszakadások, hordalék-lerakódások vannak – ezeken a szakaszokon munkálatok elvégzésére tesz javaslatot a megyei vízügyi szakaszmérnökség.

Az októberben történt verespataki gátrepedés miatt országszerte, így Hargita megyében is ellenőrizték a vízügyi igazgatóság szakemberei a C és D besorolású vízgyűjtő gátak üzembiztonságát az elmúlt időszakban. Az Olt vízgyűjtő medencéjének a Hargita megyei szakaszán csak néhány ilyen gát található, ezeket megvizsgálva nem találtak rendellenességeket – tájékoztatott a szakaszmérnökség. Amint arról korábban írtunk, a megyében található többi C és D besorolású gát a Maros vízgyűjtő medencéjéhez tartozik, így azokat a Maros Vízügyi Hatóság ellenőrizte, de azokon sem találtak problémákat.