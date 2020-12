Árvízvédelmi munkával fejezik be az évet Szárhegyen

A hidegebb időjárás beálltával és az ünnepekre készülve felfüggesztik a Gyergyószárhegyen zajló munkálatokat. Azonban az árvízvédelmi szempontból nagyon fontos beavatkozást még elvégezték, és a güdüci közösségi házat is tető alá hozták.

• Fotó: Hegyi Zsuzsanna

– részletezte az elöljáró. Régen ezeket a sáncokat „víznyomoknak” nevezték Szárhegyen, de az elmúlt 50–60 évben többen is visszatemették. Az elvégzett munkálatokkal azt remélik, hogy elmaradnak az évente jelentkező, olykor súlyos áradások.

Az árkokat és a patakmedreket tisztíttattuk ki. Esetenként szükség volt a kisegítő sáncok visszaásására is, olyanokra, amelyek akár magánudvarokon voltak vagy úgynevezett csűrkertekben

A közigazgatásilag Gyergyószárhegyhez tartozó Güdücön is dolgoztak az elmúlt időszakban. Az egykori iskola felújítása zajlik, hogy közösségi házként működjön a jövőben. Az épületet tető alá hozták, most viszont egy rövid időre itt is felfüggesztik a munkát. Az épület rendbetétele a belső terekben folytatódik majd.

A güdüci közösségi házban délutáni oktatás lesz, valamint kulturális programokat, rendezvényeket tarthatnak majd a helyiek. Ugyanakkor táborok, turisztikai tevékenységek szervezésére is lesz lehetőség, mert az épület körüli teret is rendezik.