Árus Zsolt: az igazságszolgáltatásban is alkalmazzák a kettős mércét

• 2019. szeptember 30., hétfő

Tudjuk elmondani, hogy kik vagyunk! (x)

Minden nap találkozunk vele, sőt magunk is gyakoroljuk. Van, aki hatékonyabban, mások kevésbé, viszont életünk szerves része a kommunikáció. Azt is kijelenthetjük, legkülönbözőbb szakterületeken aratott sikereink is nagyban függenek attól, hogyan és milyen minőségben tudunk másokkal szót érteni.