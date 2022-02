Arra készülnek Szovátán, hogy lecseng a járvány, és visszatérnek a turisták

A Medve-tó szomszédságában lévő kilátó igazi attrakció télen is • Fotó: Szovátai Polgármesteri Hivatal

Szováta idei költségvetése 51,5 millió lej, ebből 20 millió lejt a működésre és 31,5 millió lejt befektetésekre, fejlesztésekre fognak elkölteni.

Uniós pénzek és saját alap

A Székelyhon érdeklődésére Fülöp László Zsolt polgármester arról beszélt, hogy már tavaly is sikerült 30 millió lejt befektetésekre, fejlesztésekre költeni, ami jól látszik a városon és a fürdőtelepen is. Az idei, időben elfogadott költségvetésből 31,5 millió lejt költenek beruházásokra, ebből 20 millió lejt kapnak az uniós pályázatok révén, hogy

folytatni tudják a már megkezdett munkálatokat, például az amfiteátrum megépítését a volt Doina mozi szomszédságában, vagy a kulturális központ kiépítését a városháza szomszédságában.

De a fennmaradó 11,5 millió lejből többek között nekifognak a százéves polgármesteri hivatal felújításának és kibővítésének is.

Mint a polgármester elmondta, funkcionális épületet szeretnének kialakítani, amely majd jól használható lesz az elkövetkező 35–40 évben, ahová beköltözhetnek majd azok a városhoz tartozó intézmények, egységek, amelyek most más helyen vannak. Figyelembe veszik továbbá, hogy a város fejlődik, és lehetséges, hogy a városháza apparátusát is bővíteni kell majd.

Három nagyobb munkatelep a fürdőtelepen

Megkérdeztük, hogy a beruházások és fejlesztések tükrében mennyire számíthatunk arra, hogy idén nyáron építőtelep lesz a fürdővárosban. Fülöp László Zsolt elmondta, hogy a már említett amfiteátrum mellett

a fürdőtelepen két szálloda épül, egyik a volt buszmegálló-parkolóban, a másik egy kissé fentebb, szintén a fősétány mellett.

„Mi is tervezünk kisebb munkálatokat a parkban, de azzal kész leszünk a szezon előtt. Arra számítunk, hogy idén a járvány lecsengőben lesz, és a turisták egyre nagyobb számban térnek vissza Szovátára is. (...) Mindent megteszünk, hogy Szovátán jól érezzék magukat. Idén is folytatjuk a beruházásokat, továbbra is pályázunk, hogy minél több pénzt tudjuk behozni. Ha idén is sikerül a terveinket végrehajtani, akkor 2023 egy igazán briliáns év lehet Szovátán, a városban és a fürdőtelepen is.”