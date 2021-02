Arbor: nem fog jót tenni a belföldi turizmusnak a vakációs jegyek eltörlése

Petícióban kéri az Arbor Vállalkozók Szövetsége a bukaresti kormányt, hogy továbbra is biztosítson vakációs jegyeket a közalkalmazottak számára. Nem értik miért kellene ezeket megszüntetni, hiszen a vállalkozások bevételeit növeli, ez az idegenforgalmi iparág kifehérítését segíti, és ezáltal számottevő adóbevételeket generál.

Az üdülési jegyek eltörlése kevesebb turista megfordulását fogja eredményezni térségünkben is. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

„Nagyon rossz döntésnek tartjuk, hogy idén megszüntetik a vakációs jegyeket, amikor a járvány amúgy is hatalmas bevételkieséseket hozott a vendéglátásban.

Az üdülési utalványoknak köszönhetően olyan emberek is megmozdultak, akik enélkül talán sosem vették volna igénybe a szállodák, panziók szolgáltatásait, és akik lehet, hogy sosem jöttek volna például a mi vidékünkre nyaralni

– állapította meg Lázár László, az Arbor turisztikai ágazatának vezetője. A járvány idején nehezen átjárható határok miatt a belföldi turizmus élénkülne meg, viszont, ha nem kapnak vakációs jegyeket az eddigi jogosultak, akkor nem lehet majd ennek a folytatására számítani – tette hozzá.

A zömében gyergyószéki vállalkozásokat összefogó Arbor illetékese azt is elmondta, hogy a vakációs jegyek ahhoz is hozzájárultak, hogy az idegenforgalmi gazdasági ág kifehéredjen, azaz a korábban feketén, mindenféle előírások betartása nélkül működő szálláshelyek közül is számosan döntöttek úgy, hogy hivatalosabbá teszik a tevékenységüket, hiszen másként nem tudták fogadni a jegyeket felhasználókat.

Ez egy biztos, kiszámítható jövedelmet is jelentett a vendéglátósoknak, és az állam adóbevételeit is növelte

– mutatott rá Lázár.

Megjegyezte még, hogy a vakációs jegyek megvonása újabb bizonytalanságot hoz a vendéglátósoknak, akik így ismét azzal a helyzettel szembesülnek, hogy a nyári turistaszezon előtt nem tudhatják, lesz-e idén vendégük, érdemes-e újra alkalmazniuk a megcsappant forgalom miatt leépített személyzeteket.