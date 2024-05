Arató András – a magyarországi villamosmérnök, aki a különleges arca miatt vált mémmé

Hiába írt egy fejezetet a világítástechnikai „bibliának” is számító, tíz kiadást megért Világítástechnikai kislexikonba, hiába ért el eredményeket mérnökként a szakterületén, a világ mégis a különleges arckifejezése, pontosabban a fájdalmat elnyomni akaró mosolya miatt ismeri. Ő Arató András, a Hide the Pain Harold mém ihletője, aki mára már elfogadta ezt a „hírnevet”. Bárhová is megy, mindenhol a figyelem középpontjába kerül, ez nem volt másként a Csíkszeredai Könyvvásár pénteki napján sem, ahol az esemény meghívottjaként beszélt többek között arról, hogy a mémmé válás milyen hatással volt az életére.

A világhírűvé válásának történetét is megosztotta a közönséggel: mint mesélte, az egész 10–12 éve kezdődött, amikor eljött nyugdíjba, és feleségével elmentek nyaralni Törökországba. Az ott készült szelfijeikből feltöltött néhányat az akkor még népszerű közösségi oldalként működő Iwiwre, ezt azonban nemcsak az ismerősei, hanem többek között egy fényképész is látta, aki kapcsolatba lépett vele, és elhívta egy fotózásra.

világszerte ismert és felkapott lett a Hide the Pain Harold-mém, amit számos, mondhatni kellemetlen élethelyzetre, szituációra alkalmazni lehetett és alkalmaztak is az internetezők.

A Csíkszeredai Könyvvásáron tartott beszélgetésen azt is megtudtuk, hogy míg belőle mém, addig a feleségéből festőművész lett, de egy előadás és művészeti foglalkozás apropóján már ő is festett képet, ami a mai napig ott van az otthonában, de ki fogják állítani.

Azt is megtudtuk, hogy a világjárvány után egy önéletrajzi ihletésű könyvön is dolgozni kezdett, ami jelenleg is írás és fejlesztés alatt van, még nem tudni, hogy mikor és milyen formában jelenhet meg, emellett az is elhangzott, hogy