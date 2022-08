Áramkieséseket, fennakadásokat is okozott a viharos időjárás, de jelentősen enyhítette a szárazságot

Két helyen fák dőltek az útra, valamint a heves szél és a villámlások miatt átmenetileg áram nélkül maradt több mint háromezer háztartás, ennél nagyobb károkat azonban nem okoztak a hétvégi zivatarok és a viharos időjárás Hargita megyében. Annál hasznosabb volt viszont a kiadós csapadékmennyiség, amely jelentősen enyhíti a vízhiányt a talajban, és – a gazdák reményei szerint – a burgonya korai érését is visszafoghatja.

A viharos időjárás – a szél és a villámlás – számos településen áramkieséseket is okozott.

„A zivatarok, az eső különösebb problémákat nem okozott, a szél és a villámlások viszont igen. A szombat délutáni vihar Csíkszenttamás közelében az országútra döntött egy nagy, öreg jegenyefát, amit az útügy munkatársai feldaraboltak és elszállították. A Kalonda-tetőn, Korond és Farkaslaka között is fa dőlt az útra az erős szél miatt, ott is az útügy és a helyi önkéntes tűzoltók beavatkozására volt szükség az út akadálymentesítése érdekében” – sorolta a közlekedést érintő hétvégi problémákat a prefektusi hivatal szóvivője.

Két helyszínen is fák dőltek az úttestre szombat délután Hargita megyében.

Szombaton Csíkszéken, hétfőre virradóra pedig Udvarhelyszéken okozott több ezer fogyasztót érintő áramkimaradást a viharos időjárás Hargita megyében, az erős szél továbbá két fát is az utakra döntött, amiről mi is beszámoltunk . Amint arról Adrian Pănescu, a Hargita Megyei Prefektusi Hivatal szóvivője érdeklődésünkre tájékoztatott, az intézményhez nem érkezett áradáskárokról szóló bejelentés az utóbbi napokban.

A székelyudvarhelyi zónában szintén 13 transzformátor hibásodott meg és összesen 2147 háztartás maradt átmenetileg áram nélkül, továbbá Tibódban is szünetelt az áramszolgáltatás, de ott csak egy fogyasztót érintett a kimaradás

– tájékoztatott Adrian Pănescu, megjegyezve, a szombati áramkieséseket már vasárnap hajnalra, a vasárnap éjszakaiakat pedig hétfő hajnalra elhárították az áramszolgáltató vállalat szakemberei. Kitért ugyanakkor arra is, hogy

egy óra alatt 41 literes négyzetméterenkénti csapadékmennyiséget mértek, ez jelentősen pótolta a tározóból hiányzó vízmennyiséget is.

Nagyon hasznos volt az eső a mezőgazdaságban is – erősítette meg megkeresésünkre Romfeld Zsolt, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője is. Mint mondta,

Maros megyében is viharos, esős volt a hétvége, helyenként a rövid idő alatt lezúdult nagy vízmennyiség okozott kárt, máshol az erős szél pusztított. Nagyobb eső és viharos szél volt már pénteken is, például Nyárádszeredában, ahol

Szombaton délelőtt Ro-Alert üzenetben figyelmeztették a Maros megyeieket is, hogy felerősödik a szél és jelentős mennyiségű csapadékra kell számítani. Marosszentgyörgyön például szombaton olyan nagy eső volt, hogy a sáncok megteltek és az esővizet a csatornák nem tudták elnyelni.

A megyei tűzoltóság beszámolója szerint Marosvásárhelyen több helyen is fákat csavart ki a szél, ezek részben parkoló gépkocsikra, részben a járdákra zuhantak. Anyagi károk keletkeztek, de személyi sérülés nem történt. Kidőlt fákról számoltak be a szászrégeni, marosvécsi, ratosnyai tűzoltók is. Marosvécsen és Petelében a szombaton átvonuló eső nyomán pincéket és nyári konyhát öntött el a víz.