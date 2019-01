Áprilistól lehet kiváltani az ártámogatott recepteket más megyében

Képünk illusztráció • Fotó: Pál Árpád

Noha múlt év júliusában érvénybe lépett a vonatkozó szabályozás, előbb idén január 1-jére, majd a határidő előtt néhány nappal 2019. április 1-jére halasztották annak az intézkedésnek a bevezetését, amely lehetőséget ad a betegeknek arra, hogy az országban bárhol kiválthassák az egészségbiztosítási rendszerben számukra felírt recepteket. Ez leginkább azoknak lenne hasznos, akik más megyékben kapnak kezelést, illetve más megyékbe kell járniuk szakorvosi konzultációra, továbbá azoknak, akik hosszabb időre elutaznak, de krónikus betegségük miatt rendszeresen ki kell váltaniuk gyógyszereiket.

A halasztás azonban várhatóan nem okoz majd gyakori problémát, ugyanis a betegek nem mennek más megyékbe a gyógyszereikért. Tapasztalatai szerint azok a betegek, akik más megyékben kapnak kezelést, illetve egyetemi központok klinikáira vannak beutalva, hazatérésük előtt már ott kiváltják gyógyszereiket – tájékoztatott érdeklődésünkre Melles Melinda, a Hargita Megyei Gyógyszerészkamara elnöke.

Át kell alakítani a rendszert

„Amikor egy betegnek el kell mennie egy egyetemi központba, hogy például egy új kezelést állítsanak be – amit Hargita megyében nem tudnak –, a felírt gyógyszereket ott ki is kell váltania. Ezekre a helyzetekre nem érvényes, eddig sem volt érvényes. Amit egy kolozsvári egyetemi központban írnak fel, azt ott kell kiváltania a betegnek” – vázolt egy olyan helyzetet Duda Tihamér, amikor nem lesz érvényes a megyék közti átjárhatóság a gyógyszerkiváltás esetében.

A Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár vezérigazgatója megerősítette, hogy az egyszerű ártámogatott gyógyszerreceptek más megyében történő érvényesítését csak áprilistól vezetik be országszerte. Mint mondta, ennek

technikai okai vannak, ugyanis az elektronikus egészségügyi rendszert át kell alakítani, hogy az intézkedést a gyakorlatban alkalmazni lehessen.

Duda Tihamér ugyanakkor arról is tájékoztatott, hogy az ártámogatott gyógyszerek más megyékben való kiváltási lehetőségével párhuzamosan két másik elhalasztott intézkedés is bevezetésre kerül. Az egyik a paraklinikai egészségügyi szolgáltatásokra – röntgen, CT-, MRI-, illetve laborvizsgálatok stb. – vonatkozik: ezeket is el lehet majd végeztetni más megyékben.

Lehetőség lesz ugyanakkor arra, hogy azok a szakorvosok is kiállítsanak ártámogatott gyógyszerrecepteket és az egészségbiztosítási rendszerben elszámoltatható egészségügyi szolgáltatásokra feljogosító küldőpapírt, akik olyan magánrendelőkben dolgoznak, amelyek nem állnak szerződéses viszonyban az egészségbiztosítási pénztárral.