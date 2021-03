Április közepén érheti el a csúcsot a harmadik hullám Romániában

A napi adatok is azt jelzik, hogy a harmadik hullám felszálló ágában van a járvány Romániában. Képünk illusztráció • Fotó: Beliczay László

Európa legtöbb országát elérte a koronavírus-járvány harmadik hulláma és az adatvizualizációk szerint Románia is a harmadik hullám felszálló ágában van már. Az amerikai Egészségfelmérési és -értékelési Intézet (IHME) járványmodellje szerint az előző hullámban tapasztalt viszonylag meredek emelkedés után nagyjából április közepén éri el a csúcsot Romániában a harmadik hullám, amelyben a napi halálesetek és a kórházi ellátásra szorulók száma is túllépheti a novemberi csúcsokat.

Forgatókönyvek

Három különböző forgatókönyv – a jelenlegi tendenciák és járványkezelés, az esetleges lazítások, illetve a szabálykövető magatartás erősödése – alapján modellezte a koronavírus-pandémia alakulását a globális egészségügyi statisztikák feldolgozásában, illetve a hatásvizsgálatok terén egyik legelismertebbnek tartott intézet, a washingtoni egyetemen működő Egészségfelmérési és -értékelési Intézet (IHME).

Az első forgatókönyv szerinti prognózis alapja az a feltevés, hogy nőni fog a koronavírus elleni oltáskampány hatékonysága az elkövetkező 90 napban, illetve az is, hogy egyes helyeken továbbra is terjedni fog a vírus brit variánsa.

A második, rosszabb forgatókönyv prognózisát arra alapozzák, hogy a beoltottak körében megnő a mobilitás, tehát az immunizáltak erőteljesen lazítanak a járványügyi előírások betartásán.

A harmadik forgatókönyv számításainál annak azt a lehetőségét vették figyelembe, hogy a lakosság 95 százaléka nyilvános helyeken maradéktalanul betartja a maszkviselésre vonatkozó előírásokat.

Mindhárom forgatókönyv szerint azonos ütemben fog nőni a napi elhalálozások száma április elejéig, amikor már a 150-et is túllépi a Covid-fertőzéshez köthető napi halálesetek száma. Azt követően, a jelenlegi tendenciák alapján készült járványmodell szerint napi 185 halálesettel csúcsosodhat ki a harmadik hullám április közepén. A rosszabb forgatókönyv szerint a 230-at is meghaladhatja ez a szám, a fegyelmezettséget feltételező szcenárió szerint pedig 170 alatt marad.

A járványmodell szerint április közepe után leszálló ágba lép a harmadik hullám és egy viszonylag meredek csökkenés után május végére laposodik ki újból a járványgörbe.

A fertőzések napi csúcsának elérését már erre a hónapra prognosztizálja az IHME járványmodellje, nagyjából a március 21-26. közti időszakra. Akkor az igazolt és azonosítatlan fertőzések napi száma a legrosszabb forgatókönyv szerint túllépheti a 24 ezret, a jelenlegi tendenciák szerinti számítás szerint pedig a 19 ezret, de a legoptimistább szcenárió szerint sem lesz kisebb 17 ezernél a napi csúcs.

Aggasztó, hogy az amerikai Egészségfelmérési és -értékelési Intézet számításai szerint többen szorulhatnak majd kórházi ellátásra, mint a novemberi, második hullám során: az április közepe előtti napokban a kórházi ápoltak száma túllépheti a 13 ezret, az intenzív ellátásra szorulók száma pedig elérheti a 2600-at – utóbbiban a légzésrásegítésre szorulók is benne vannak. A napi adatok szerint hétfőig 21 565-en vesztették életüket a koronavírus miatt Romániában, a járványmodell szerint a nyár elejéig ez közel tízezerrel növekedhet.

Egyre többen kerülnek kórházba



Két hét alatt megduplázódott a koronavírusos betegek száma a székelyudvarhelyi kórházban. Amint azt Zörgő Noémitől, a városháza szóvivőjétől megtudtuk, a februári, enyhén ingadozó stagnálást követően egyre gyorsabban és folyamatosan emelkedik a betegek száma. Február 26-án még negyven beteget kezeltek a kórház Covid-részlegein, azóta viszont egy alkalommal sem csökkent a számuk, ami hétfőre elérte a 89-et – ez 13-al több, mint a pénteki adat. A kórház intenzív terápiás részlege már múlt héten megtelt, jelenleg is tíz, súlyos állapotban lévő koronavírusos beteget kezelnek ott, közülük öten lélegeztető gépen vannak, de a többiek is oxigénmaszkos légzésrásegítést kapnak. Utóbbira egyébként nem csak az intenzív terápiás részlegen van szükség, a Covid-részlegeken is alkalmazzák ezt azon betegek esetében, akiknek alacsony a véroxigén-szintje. Covid-háttérkórház lévén a székelyudvarhelyi kórházba a megye minden részéből érkeznek koronavírusos betegek, de a bennfekvők közt arányaiban sok a székelyudvarhelyi koronavírusos beteg: összesen 21-en vannak, az intenzív terápiás részlegen kezelt tíz betegből is négy székelyudvarhelyi.