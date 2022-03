Anyagi támogatásban részesülnek hátrányos helyzetű fiatalok a sofőriskola elvégzéséhez

A Mol Románia és A Közösségért Alapítvány közös Jogosítvány a jövőhöz elnevezésű programja megduplázta a támogatási alapjának összegét: idén 190 ezer lejjel biztosítanak lehetőséget 18–25 év közötti hátrányos helyzetű fiatalok számára B, C és D kategóriájú gépjárművezetői engedély megszerzésére. A 2021 végén hetedik alkalommal meghirdetett kiírás az előző évekhez képest idén összesen 55 fiatalnak – ebből nyolc Hargita megyei, hét Maros megyei, illetve négy Kovászna megyei pályázónak – teremt lehetőséget a sofőriskola költségeinek megtérítésére.

A pályázatokat tavaly év novembere és idén január között küldhették be a pályázók, összesen 216 kérvény érkezett, végül pedig az ország 18 megyéjéből 47 fiatal részére B/BE hajtási engedély, hét C/CE és egy D kategóriás jogosítvány költségeit fizeti ki a támogatási program. A nyertes fiatalok a szerződéskötést követő egy hónapban beiratkoznak a sofőriskolába, az év második felében pedig be is fejezik tanulmányaikat, majd vizsgáznak.

Hirdetés

„A hátrányos helyzetű fiataloknak támogatásra van szükségük a munkaerőpiacon való elhelyezkedésben. Büszkék vagyunk arra, hogy a Jogosítvány a jövőhöz program által segíteni tudunk. A Mol Románia a közösségek elkötelezett partnere, és szeretnénk továbbra is azok mellett lenni, akiknek szükségük van ránk” – nyilatkozta Camelia Ene, a Mol Románia ügyvezető igazgatója.

A nyertesek listája megtekinthető a www.kozossegert.ro honlapon, újabb kiírásra pedig november végén lehet számítani.