Antal Árpád: minél több a magyar szavazat, annál gyengébb az AUR

– Ötödik polgármesteri mandátumára készül Sepsiszentgyörgy élén, de Ön az Országos Önkormányzati Tanács elnöke is. Ennyi év után, gondolom, tűpontosan ismeri, átlátja a hazai közigazgatás minden ágát-bogát. Hogyan jellemezné a rendszert?

Bukarestben az erő a kommunikáció nyelve. Ezért is fontos, hány RMDSZ-re leadott szavazat lesz június 9-én az erdélyi, székelyföldi városokban és településeken.

Traian Băsescu több mint tíz évvel ezelőtt Fehér, Szeben, Hargita, Kovászna, Maros és Brassó megyéket akarta összevonni. Abban a „megyében” nekünk, magyaroknak 28 százalékos lenne a számarányunk. Ez azt jelentené, hogy a megyei tanácselnököt szinte biztos nem a magyar közösség választaná, Gyulafehérvárra kellene járjunk ügyet intézni, ott döntenének arról, hogy a Székely Nemzeti Múzeum, vagy a nagyszebeni Astra Múzeum kap finanszírozást. Első körben leépülnének az identitásunk megőrzése szempontjából rendkívül fontos intézményeink, majd a politikai erőterünk is.

Ha jól szerepelünk és erősek leszünk, akkor megakadályozzuk az átszervezést, vagy kiharcoljuk, hogy nekünk is jó legyen. Mi is el tudunk képzelni jobbat, mint a jelenlegi, de az nemcsak szakmai szempontból kell megfeleljen, hanem magyar szempontból is.

– Többször említette, úgy kell dolgoznia, hogy egy kézzel építkezik, a másikkal védekezik. Hatalmas sokk volt, amikor meghurcolta a DNA, többször megbírságolták a szimbólumaink használatáért. Hogyan látja, változott-e a helyzet?

– Másfél évtizede mondjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi származású Dan Tanasă nem egy magányos farkas. Nem egyszemélyes intézmény, hanem eddig egy láthatatlan rendszer látható alakja volt.