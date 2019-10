Antal Árpád: erdélyi önkormányzatokat „büntet” a leköszönő kormány

Antal Árpád. Szerinte az RMDSZ-t és a PNL-t büntette a PSD azzal, hogy egyenlőtlenül osztott pénzt. Archív • Fotó: Kocsis B. János

Az elöljáró, csütörtöki sajtótájékoztatóján elmondta: az 1,4 milliárd lej szétosztásának vizsgálata során egyértelműen kiderül, hogy elsősorban

az RMDSZ-es vezetésű önkormányzatokat, majd az erdélyi, végül pedig a Nemzeti Liberális Párt színeiben mandátumot szerzett polgármestereket „büntette” a kormány.

Nem meglepő összefüggések a pénzosztásban A megbuktatott, így csak kisebb hatáskörrel rendelkező kormány egyik hétfői határozata között országszinten 1,4 milliárd lej szétosztása is szerepelt. Maros megyében jól látszik, de Hargita megyében is tetten érhető, hogy elsősorban a szociáldemokrata (PSD) érdekeltségű települések részesültek a nem remélt támogatásban.

Antal Árpád felidézte, hogy a másfél hónappal ezelőtti költségvetés-kiigazítás során ezt a 1,4 milliárd lejes keretet félretette a kormány, úgy határozva meg, hogy azt a pénzügyminisztérium javaslatára kormányhatározattal osztják szét. Ez történt meg hétfőn, a bizalmatlansági indítvány megszavazása után, és miközben a mellékletből kiderül, hogy Galac városa 46,3 millió lejt kapott, Krajova 32 millió lejt, Bákó 29 millió lejt, Foksány 22 milliót, Voluntari 10,6 millió lejt, addig

Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Brassó, Nagyvárad, Szeben nem kaptak semmit.

„Ezért szorgalmazom minden alkalommal, hogy a források maradjanak ott, ahol megtermelik. Hiszen ez a balkáni ország lehetőséget nyújt ilyen aberrációkra, nem alakult ki egy olyan politika kultúra, amely meggátolná, hogy ennyire gátlástalanul hozzanak diszkriminatív döntéseket” – mondta a polgármester. Hangsúlyozta:

nincs az rendben, és magyarázat sincs arra, hogy miközben az egyik város kap tízmillió eurót, a másik nem kap semmit.

Sepsiszentgyörgy önkormányzata is kért pénzt a tanintézeteknek, a fogyatékkal élők juttatásaira, bár enélkül is ki tudják „húzni” ezt az évet, de ez azzal jár, hogy a beruházások finanszírozása helyett a költségeket kell biztosítsák.

Antal Árpád szerint, világosan látszik, hogy a „leköszönőnek tűnő szociáldemokrata kormány” úgy éli meg, hogy az RMDSZ megbuktatta. „Ezt vállaljuk, még ha a politikai döntéseknek az is a következménye, hogy nem kapunk pénzt” – szögezte le. A polgármester több fórumon is jelezte, hogy méltánytalannak tartja ezt a „pénzosztást”, többek között a kormányra készülő Nemzeti Liberális Pártnak is, hangsúlyozva, hogy ezt utólag korrigálni kell.

Olyan változat nincs, hogy Orbán Viktor legyen Románia miniszterelnöke



Politikai káoszspirálba került Románia, ami nagy valószínűséggel csak jövő év decemberében ér véget – mondta el még a sajtótájékoztatón Antal Árpád. Meglátása szerint arra volt közös politikai szándék, hogy a szociáldemokrata kormányt megbuktassák, ám arra már nincs közös szándék és érdek, hogy új kormány alakuljon. Rámutatott, az ellenzék is populista nyilatkozatokat fogalmaz meg, előrehozott választásokról beszélnek, miközben az nem életszerű, hiszen akkor csak jövő májusban lenne költségvetése az országnak, ami ellehetetlenítené a működést. Antal Árpád „ijesztőnek” tartja, hogy a Velencei Bizottság, az alkotmánybíróság ajánlását sem akarják figyelembe venni, vagyis, hogy a választások előtt egy évvel nem lehet a választási törvényt módosítani. Bal lábbal indul az új kormány, ha csak a saját érdekeit veszi figyelembe, ez a kormánybuktatás előtt megfogalmazódott társadalmi igényekkel is szembe megy. Hozzátette, az elvárásokat a valóság tükrében szabad megfogalmazni, a magyar közösség elvárása az volt, hogy megbuktassák a szociáldemokrata kormányt, most a liberálisok ellen is megfogalmazódnak bírálatok, de ha nem szavazzák meg a liberális kormányt, a PSD-s marad. „Olyan változat nincs, hogy Orbán Viktor perszonálunióval legyen Románia miniszterelnöke is” – mondta sarkítva Antal Árpád.